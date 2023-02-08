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2023哥伦比亚“中国电影节”成功举办

2023年02月08日13:40 | 来源：人民网-国际频道
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电影节海报。中国驻哥伦比亚使馆供图
电影节海报。中国驻哥伦比亚使馆供图

人民网里约热内卢2月7日电 （记者吴杰）当地时间2月6日，由中国驻哥伦比亚使馆和中国电影资料馆主办、“一带一路”国际电影节联盟成员——波哥大国际电影节和哥工程设计大学协办的哥伦比亚“中国电影节”在哥首都波哥大圆满收官。

在6日晚举办的电影节闭幕式上，哥前总统桑佩尔、文化部部长阿里萨以视频致辞庆祝活动成功举办。中国驻哥大使蓝虎、哥副外长科伊、候任驻华大使卡布雷拉、前驻上海世博会特使加维里亚、波哥大国际电影节主席拉瓜多、工程设计大学校长索雷尔以及哥政府、商学界、媒体、在哥中国同胞和当地民众等近600人出席。

蓝虎表示，电影记录伟大时代，凝聚民族精神，也促进文明互鉴，增进民心相通。本次展映影片横跨百年影史，生动诠释了中国人民寻梦、追梦、圆梦的历史，呈现真实立体的中国，增进两国人民心与心的联结。在中哥建交43周年之际，中方愿同各界朋友一道，推动中哥关系迈上新的台阶。

哥方嘉宾表示，两国文化不同，但对电影艺术的热爱相同，“中国电影节”让双边文化交流在光影中拓展，让人民传统友谊在共鸣中深化。哥方始终视中方为学习榜样和发展伙伴，希望加强借鉴中方在文化、经贸、科技、能源转型等方面经验，助力哥实现社会转型。

闭幕活动内容丰富，在由长金龙、红灯笼、中国结、八角亭等喜庆用品装饰的场地内，两国钢琴家联手演奏《茉莉花》《我和我的祖国》等乐曲，来宾欣赏了《世界文化遗产在中国》图片展和书法、剪纸、太极、中哥舞蹈等文化展示。

从2月3日至6日的电影节期间，播映了《劳工之爱情》《大闹天宫》《红色娘子军》《马路天使》等经高清修复的中国经典影片和《悬崖之上》《我和我的祖国》《你好，李焕英》等具有代表性的最新影片，场场爆满，广受好评，为当地民众近距离感知中国提供了窗口。哥主流媒体《蜗牛》电视台、波哥大电视台、《时代报》等均对电影节进行了广泛报道。哥伦比亚艺术家协会主席玛莉娅表示，中国文艺、中国电影发展突飞猛进、令人钦佩，中国人民对美好生活的追求令人感动。

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(责编：燕勐、杨牧)

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