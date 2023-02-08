人民网里约热内卢2月7日电 （记者吴杰）雪域高原、峡谷瀑布、森林湖泊、花草牛羊、纯朴藏民……神奇的西藏风情依次呈现。由中国文旅部、中国驻哥伦比亚使馆、重庆市外办、重庆市文旅委携手哥胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院和重庆芭蕾舞团推出的芭蕾舞剧《追寻香格里拉》，近日收获近230万点击量，成为近三年大剧院“欢乐春节”“中国文化月”系列云演出的又一部佳作。

《追寻香格里拉》描述了享尽世间繁华但又饱受现实生活压力的青年画家丹青去追寻象征宁静而安详的精神高地——香格里拉的动人故事。借助声、光、电等现代舞美科技，空灵曼妙的舞姿、荡气回肠的音乐、流光溢彩的舞台、美轮美奂的藏族及芭蕾舞蹈，共同呈现给观众一场视听盛宴。

该剧由国家一级导演刘军担任舞剧总导演，特邀国家一级编剧喻荣军、国家一级舞美设计张继文、中国著名作曲家安栋及来自美、英、澳等文化大咖共同创作，荣获2022年度“顶尖舞者”殊荣的李思雨担纲女主演。2013年5月3日首演后获得多个奖项，应邀赴澳门、新加坡、西班牙、法国等国内外巡演120余场，好评如潮。

哥艺术家协会主席、有着65年影视及舞台演艺生涯的著名艺术家贝纳格斯对该剧给予高度评价，称该剧在西方传统芭蕾的优雅细腻中，创造性地融入了藏族文化的热情奔放，用中西合璧的国际化艺术手法讲述当代爱情故事，向世界展示了中国多元民族文化融合与审美价值。值得我们学习与借鉴。

哥大剧院空中剧场节目总监劳拉在选定节目时，被丰富多彩的藏族风情所深深吸引，盛赞该剧为国际与民族、时尚与古典结合的成功典范。她说，这是大剧院空中剧场连续第三年与驻哥使馆举办“欢乐春节”等系列云展演，舞剧、芭蕾舞剧、木偶剧、杂技剧等众多节目都很优秀，每一场都轻易拿下200多万点击量，中国的舞台艺术令哥伦比亚观众如痴如醉，热盼疫情后中国艺术家能重回大剧院舞台，让更多观众目睹中国艺术家的风采。

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