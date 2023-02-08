人民网里约热内卢2月7日电 （记者吴杰）汉语迷你课堂、中国传统服饰秀、中文歌曲演唱……2月4日至5日，别开生面的中文课堂出现在巴西圣保罗市东方街，吸引了数千人的关注和参与。

这是巴西圣保罗州立大学孔子学院师生把中文课堂搬到大街上的一种尝试。“起个中文名”活动吸引了众多巴西百姓。人们排起长队，等候自己的中文名，了解发音和字义，拿到中文名的民众露出开心的笑容。

中文主课出现在临时搭建的舞台上。公派教师何丹和本土中文教师维雷娜·韦卢多（茹晨曦）担任主持，公派教师何丹和李莉用葡语为大家带来了问候语和数字的汉语迷你课堂，现场观众积极学习，参与互动，反响热烈。孔院学员们身着不同风格的汉服、旗袍等传统服饰，佩以长剑、长笛、扇子和灯笼等极具中国特色的道具，为当地民众带来了一场别具一格的中国传统服饰秀，引起阵阵欢呼。当地民众纷纷举起手机拍照录像，记录现场的这一高潮。不少民众主动要求与身着传统服饰的学员们一起合影留念。

此外，孔院学员克里斯为大家带来了小提琴独奏《我爱你中国》和《茉莉花》。司马修为大家带来了武术表演。古斯塔沃（古天乐）则为大家演唱了中文歌《爱人错过》。本土教师卡洛斯（李萌）用竹笛吹奏了自己谱曲的《九月九日忆山东兄弟》。公派教师何丹与学员们一起表演了手语歌《听我说谢谢你》。

大街上的中文课堂为巴西民众带来了良好的文化体验与氛围，加深了巴西民众对中国文化和汉语的了解。

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