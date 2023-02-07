新华社伦敦2月6日电（记者郭爽）土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日凌晨发生强烈地震。官方消息显示，地震迄今已造成至少数千人死亡、逾万人受伤。世界卫生组织警告说，最终死亡人数或将为目前已知的数倍。此次地震破坏力为何如此巨大？

高震级加浅震源

据土耳其灾难和应急管理署消息，卡赫拉曼马拉什省当地时间6日凌晨4时17分（北京时间9时17分）发生7.7级地震，震源深度7公里。随后附近地区又发生多次余震。土耳其总统埃尔多安说，这是土耳其80多年来发生的最严重灾难。有记录显示，1939年土耳其东部埃尔津詹发生7.8级地震，导致大约3.3万人死亡。

叙利亚国家地震中心主任拉伊德·艾哈迈德说，土耳其南部伊斯肯德伦发生的地震对叙利亚影响最大，波及邻近的伊德利卜、拉塔基亚和阿勒颇等地区。这次地震是叙利亚国家地震监测网络1995年建成以来监测到的最强烈地震。

英国开放大学行星地球科学教授戴维·罗瑟里说，超过7.0级的地震平均每年不到20次，此次地震的最初地质断裂发生在东安纳托利亚断层，震源深度较浅。

英国南安普敦大学结构与地震工程学副教授穆罕默德·卡沙尼指出：“高震级加上浅震源使这次地震极具破坏性。”

余震可能持续

土耳其位于地质板块交界处，大约42%的国土处于活跃地震带上，地质结构不稳，地震多发。罗瑟里说，这次地震的根本原因是板块运动。阿拉伯板块向北碰撞亚欧板块，迫使中间的安纳托利亚板块（微板块）以每年约2厘米的速度向西移动。在数年或数十年的时间里，局部应力不断累积，直到克服阻力并导致地震。

此次地震中发生了两次较强烈的震动，目前科学界对第二次强震是否为第一次强震的余震还有不同看法。罗瑟里说，有的监测结果显示第一次强震为7.8级，第二次强震为7.5级，后者是余震。英国朴次茅斯大学地质学专家莫特拉姆博士认为，从技术层面上讲，第二次强震可能不是余震，但大概是由第一次地震引发。

英国伦敦大学学院地球科学专家比尔·麦圭尔教授表示，两次强震均位于东安纳托利亚断裂带，但“目前还没有足够的信息表明两次强震是否发生在同一个断层上”。第二次强震发生在第一次强震以北约90公里处，很可能发生在另一个断层，被第一次强震引发。

专家警告说余震可能会持续。黎巴嫩国家地球物理中心主任布拉克斯接受当地媒体采访时说，相关断层发生余震的风险始终存在，已经报告了好几次。

英国杜伦大学地球科学教授马克·艾伦说，地震可以将压力转移到附近的断层上，导致这些断层在新的地震中破裂，“这似乎是在土耳其发生的事情”。现在看来，在第二次强震后还会有余震。

死亡人数受多种因素影响

多名专家指出，强震区域的人口密度、建筑质量和救援行动等因素将决定此次受灾死亡人数。卡沙尼指出，图片显示，此次地震影响的地区人口稠密，不少建筑物倒塌，其中一些建筑可能是在现代抗震设计规范之前建造的，因此可能没有针对如此强震的设计。“应该从这次毁灭性事件中吸取教训。”

麦圭尔预计死亡人数会大幅上升。他指出，不少建筑物都经历了所谓的“煎饼式倒塌”。由于墙壁和地板连接不够牢固等原因，每一层楼都垂直倒塌在下面一层楼上，留下一堆中间几乎没有缝隙的混凝土板。这意味着里面任何人的生存机会都非常小。

罗瑟里说，余震可能会持续数天，尽管余震相比之前强震的能量会减少，但可能导致此前因强震而损坏的建筑进一步倒塌。

地震无法准确预测，因此对于地震灾害的预防主要取决于准备，如建设抗震基础设施和有效响应等。朴次茅斯大学专家卡门·索拉纳博士说，此次地震影响区域的基础设施水平参差不齐，现在的响应对拯救生命非常重要。“下一个24小时是寻找幸存者的关键；48小时后，幸存者的数量会大幅减少。”（参与记者：刘宗亚）

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