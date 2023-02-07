新华社东京2月7日电 日本内阁会议7日通过《新型流感等对策特别措施法》以及《内阁法》修正案，计划在今年秋天设立“内阁感染症危机管理统括厅”，作为新的感染症应对国家级机构，以强化指挥和协调应对有关工作。

综合当地媒体报道，内阁感染症危机管理统括厅将承担日本国家级感染症应对的统一立案和调整，其负责人由首相从官房副长官中指定。该机构职能包括与感染症危机相关的演练、向国民普及相关知识、检查和改善中央政府各部门对新型流感等的准备情况。由日本国立感染症研究所和国立国际医疗研究中心整合而成的日本疾控中心按计划在2025财年成立后，内阁感染症危机管理统括厅还将承担对日本疾控中心的管理职能。

此外，7日通过的修正案还规定强化首相在感染扩大初期阶段的权限，首相将可以更早行使“指示权”，敦促中央政府各部门和地方政府采取妥善的应对措施。

日本在新冠疫情暴发初期，由于中央和地方政府的意见不一致，出现了一些反应迟缓的现象。以此为教训，日本决定强化感染症应对过程中政府的职能。另外，日本厚生劳动省计划于2024财年设立感染症对策部，与内阁感染症危机管理统括厅形成联动。

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