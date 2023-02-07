新华社土耳其卡赫拉曼马拉什2月7日电 现场直击：土耳其民众前往震中千里寻亲 大量人员仍被困废墟生死未卜

新华社记者王腾飞 李振北

土耳其南部地区6日凌晨发生7.7级强烈地震后，新华社记者翻山越岭不分昼夜驱车近17个小时赶往重灾区卡赫拉曼马拉什省省会卡赫拉曼马拉什市采访，沿途看到许多民众前去寻亲，而该地区仍有大量人员被埋在废墟下生死不明。

前往灾区的部分路段已损毁，有的出现巨大裂缝，与记者车辆同行的多辆救护车、军车、警车也不得不缓慢前行。记者了解到，震中地区因为断网与外界失联，不少焦急的民众驱车赶往震中地区寻找亲人下落，道路拥堵严重影响了救援队伍进入灾区的速度。

记者路遇的一对夫妇从土耳其西部海岸驾驶一辆面包车前去寻找生活在震中地区的亲人，路程超过1000公里。两人听说灾区房屋倒塌、断水断电、缺吃少穿，因此准备了一车食品、衣物以及饮用水。

历经5个小时交通堵塞后，记者最终抵达卡赫拉曼马拉什市，映入眼帘的是满目疮痍的街道和大片大片的废墟。一个救援队正试图从一座7层楼废墟中寻找幸存者，向缝隙中大声呼喊，希望能够得到回应。救援人员说，他们已经在此连续搜救15个小时，救出十几名幸存者，但目前仍有约120人被困，并且救援难度很大，不确定能否继续成功救出更多人。

此时，记者再次遇见那对前来寻亲的夫妇，他们的亲人恰恰被埋在眼前这座废墟中。当得知亲人被救出的希望渺茫时，夫妇抱头痛哭，丈夫几乎无法站立。

救援人员说，目前抵达的救援人员数量不足，不少救援队仍在赶来的路上，这其中也包括国际救援队。据记者了解，中国救援队正在赶往当地参与救援。

目前卡赫拉曼马拉什市大部分居民已经撤离。由于震后出现雨雪天气，少数未撤离的居民点起篝火取暖。他们向记者抱怨没有得到食物和其他补给，救援人员数量也远远不够。

当地大多数加油站已关闭，个别仍在供应燃油的加油站外，汽车都排起长龙。当地也已全面停水、停电、断网，所有补给断供。此刻，整座城市只能听到哭泣、呐喊和发动机的轰鸣声。

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