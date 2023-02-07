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对外经贸大学首次推出《葡语国家发展报告（2021）》葡文版

2023年02月07日13:52 | 来源：人民网-国际频道
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葡文蓝皮书。人民网记者 鲁扬摄
葡文蓝皮书。人民网记者 鲁扬摄

人民网北京2月7日电 （记者鲁扬）对外经济贸易大学区域国别研究院中国葡语国家研究中心首次组织编译的《葡语国家发展报告（2021》（葡语国家蓝皮书葡文版）近日正式与读者见面了。

自2015年开始连续出版六部中文版《葡语国家发展报告》之后，应葡语国家专家、学者的要求，中国葡语国家研究中心首次选取《葡语国家发展报告（2021）》中的主报告和特别报告翻译成葡萄牙文，分别以《葡语国家经济和社会发展报告（2019-2020年）》和《中国-葡语国家常设秘书处2020年工作情况和2021年展望报告》为专题，由外文出版社出版。

本书与中文版《葡语国家发展报告》秉承同一宗旨，为政府部门了解葡语国家的经济和社会发展开辟一个窗口，为中国企业在葡语国家开展合作提供一个视角，为中国学术界与葡语国家研究机构相互交流提供一个平台。

据了解，本书的编译、出版得到中国-葡语国家经贸合作论坛（澳门）常设秘书处的大力支持。本书两报告中文作者分别为中国葡语国家研究中心首席专家王成安和中国-葡语国家经贸合作论坛（澳门）常设秘书处。

(责编：于洋、常红)

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