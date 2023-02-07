新华社开罗2月7日电 题：中国重启出境游给世界带来信心

新华社记者陈梦阳

2月6日，新冠疫情暴发后的首个中国旅游团抵达阿联酋迪拜。从6日起，旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴20个国家的出境团队旅游和“机票+酒店”业务试点恢复，暂停3年的旅行社出境团队旅游正式重启。

自去年年底中国优化调整防疫政策、有序恢复公民出境游之后，越来越多中国游客重新出现在世界各地。就在春节前夕，同处中东的埃及也迎来新冠疫情后的首批中国游客，当地人举办了热情隆重的仪式。给予中国游客热情欢迎的不仅仅是埃及，从瑞士到泰国，从马尔代夫到希腊，水门礼、红灯笼、民族歌舞、吉祥兔……重新出现的中国游客在世界各地都感受到惊喜。

在经济全球化高度发达的今天，一个地区的经济发展需要资金流、商品流，更离不开人流。从这个意义上说，中国带给世界各地的人流就是推动世界经济复苏的强劲动力之一。 “非常期待中国游客的到来”“中国游客对我们非常重要”“中国游客将推动我们国家经济的复苏” ……在很多国家的官员和旅游业从业者看来，纷至沓来的中国游客不仅给当地景点带来了人气和生机，更带来了促进当地经济复苏的希望和信心。

对有着“读万卷书、行万里路”传统追求的中国人来说，走出去的意义绝不仅仅是散心，更多地认识这个世界、领略更多不同的风俗与文化，也是走出去的重要动机。到金字塔探寻神秘古埃及、到阿联酋迪拜参观哈利法塔……出境游的蓬勃发展是推进文明交流互鉴的重要机遇，增进友谊、加深了解就是在一次次的旅途中渐渐实现。

《南华早报》网站日前报道说，在个别国家和地区对入境的中国游客实施新冠检测等额外限制措施的同时，很多国家已经在社交媒体上展开攻势“争抢”中国游客。

疫情的阴霾正在消散，中国出境旅游强劲升温反弹，体现出中国人民对美好生活的向往、对国家发展的信心，也让世界各国感受到中国经济复苏的强劲动力，感受到中国发展对世界的积极意义，感受到世界各国人文交流互鉴的无限魅力。

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