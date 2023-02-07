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中国代表：联合国应把握真正多边主义方向实现共同发展

2023年02月07日13:17 | 来源：新华网
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新华社联合国2月6日电 联合国秘书长古特雷斯6日在联大通报会上向会员国介绍2023年联合国工作重点。中国常驻联合国代表张军出席通报会并发言，对古特雷斯秘书长提出的联合国工作重点表示支持，强调联合国应该牢牢把握真正多边主义的方向，实现共同发展，谋求共同安全，打造共同未来。

古特雷斯在通报中强调，2023年联合国将继续维护会员国在追求和平、实现发展、保护环境、维护文化多样性等方面的权利，呼吁各国着眼国际社会长远和整体利益，采取切实行动维护世界和平与发展。

张军表示，中方支持联合国在全球治理中发挥更重要作用，推动国际社会增进团结、共迎挑战。联合国应牢牢把握真正多边主义的方向，坚守联合国宪章宗旨原则，旗帜鲜明反对单边主义、霸权主义和霸凌行径，维护国际公平正义。有的国家热衷于煽动阵营对抗、寻求脱钩断链，只会把世界推向分裂。打压别国企业，遏制他国科技发展，更是在阻碍人类进步。对这些行为，国际社会要坚决说“不”。

张军指出，联合国要把发展议程放在更优先位置。2023年，可持续发展目标峰会、联合国发展筹资高级别对话会、第三届南方首脑会议将陆续举行，应以此为契机，加大对发展议程的关注和投入。要切实保障发展中国家发展权和正当权益，发达国家应积极履行发展援助承诺，回应发展中国家关切，让全球发展事业重回正轨。

张军表示，联合国要致力于维护共同安全。历史和现实反复证明，各国安全不可分割。联合国要作出更大努力，推动冲突当事方尊重彼此合理安全关切，通过对话协商找到政治解决方案。当前形势下，特别要防止打着维护联合国宪章的旗号谋取私利，到处煽风点火、拱火浇油，把世界拖入全面战争。

张军强调，联合国要推动各方携手打造共同未来。“我们的共同议程”报告后续工作正全面展开，应以此为契机，突出议程的“共同”特质，抓住关键问题，重点推动国际社会树立人类命运共同体意识，大力倡导全人类共同价值，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

(责编：苏缨翔、崔越)

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