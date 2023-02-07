新华社土耳其卡赫拉曼马拉什2月7日电 现场直击：寒夜里的等待与救援——走进土耳其地震重灾区

新华社记者王腾飞 李振北 内贾蒂·萨瓦什

风雪交加中驱车数小时，翻过山路，新华社记者6日抵达地震重灾区卡赫拉曼马拉什省的帕扎尔哲克。这里垮塌的建筑废墟堆积如山，当地断网断电，没有通讯信号，缺少食物和汽油。

土耳其灾难和应急管理署发布的消息说，卡赫拉曼马拉什省当地时间6日凌晨4时17分（北京时间9时17分）发生7.7级地震，震源深度7公里，周边的加济安泰普、哈塔伊、马拉蒂亚等多个省份震感强烈。

地震导致卡赫拉曼马拉什省大批房屋倒塌，许多居民穿着睡衣和T恤从家中跑出来，聚集在冰雪覆盖的街道。当地媒体报道，卡赫拉曼马拉什省的帕扎尔哲克、埃尔比斯坦和蒂尔克奥卢三地受灾最为严重。

帕扎尔哲克夜间的气温已降到零下10摄氏度。当地居民内谢特和孩子围在火堆旁，用毯子裹着自己取暖。“我们好不容易才逃出屋子，现在又饿又冷。”内谢特说。

土耳其阿纳多卢通讯社7日援引土耳其灾难和应急管理署消息报道，地震已造成土耳其2921人死亡、15834人受伤。据报道，土耳其全国共有5600多座建筑被毁。

被黑暗笼罩的废墟中，受困居民大声呼救，亲人们焦急地寻求帮助。“我的几名家人都被困在倒塌的房屋下，”当地居民侯赛因说，“许多建筑物倒塌了，很多人被困。现在是冬天，天气很寒冷，我们希望救援人员赶快到来。”

土耳其政府、军方以及民间搜救力量正紧急前往灾区展开救援。土灾难和应急管理署说，目前现场参与搜救人员已达近万人，救援车辆216辆。土军方紧急调集大型军用运输机18架，其中6架已飞抵灾区。

但余震不断、恶劣天气、通讯中断等严重阻碍了救援进行，道路受损也使得大批救援物资和救援人员难以进入部分重灾区。

截至目前，记者尚未看到大型救援设备进入帕扎尔哲克，但仍有不少救援人员在“与时间赛跑”，希望救出更多同胞。

在一座废墟上，救援人员就着应急灯不大范围的亮光努力用电锯切开钢筋、用铲子清理废墟，为被困人员腾出空间，一名救援人员正试图从清开的洞中向废墟下探寻。还有一些当地居民也聚在周围，或帮助传递混凝土碎片和物品，或用水桶运走清出的土石。土耳其副总统福阿德·奥克塔伊6日表示，救援人员已从废墟中救出7840人。

(责编：苏缨翔、崔越)