音乐会现场。马耳他中国文化中心供图

人民网罗马2月6日电 （记者谢亚宏）马耳他中国文化中心联袂马耳他爱乐乐团举办的元宵节中国新年音乐会5日在马国家创意艺术中心音乐厅举行。中国驻马耳他大使于敦海，马耳他文化遗产、艺术和地方政府部长欧文·博尼齐、多位马议会议员、马耳他中国文化中心主任袁媛和中马各界友好人士近百人出席。

于敦海在致辞中向马耳他民众送上新春祝福，并表示“欢乐春节”活动在马耳他受到了当地民众热烈欢迎。春节文化成为马多元文化的重要组成部分，充分证明了双边人文交流日益密切，两国50年友谊不断深化。

欧文·博尼齐在致辞中表示，马中两国虽然相距遥远，国土面积相异，文化传统不尽相同，两国政府和人民坚持互尊互信，互学互鉴，文化交流与合作形式多样、亮点频出，期待马中人文交流和马中人民传统友谊在新的一年取得更长足的发展。

袁媛主持音乐会并表示，中心将以新年为新起点，以深化两国文化交流互鉴为己任，继续深化双边文化交流与合作，为增进两国人民友好贡献力量。

音乐厅内座无虚席。音乐会以一曲清新流畅的莫扎特《嬉游曲》拉开帷幕，清泉流水般的旋律让现场观众如沐春风；充满田园风情的弗朗兹·克罗默尔双簧管协奏曲、悠扬婉转的朗茨·克萨维尔·苏斯迈尔五重奏逐渐将音乐会带入高潮。经典中国新年乐曲《步步高》《花好月圆》节奏明快、热情奔放，瞬间点燃现场节日气氛，为观众送上了一份充满中国文化内涵的节日祝福。掌声经久不息。

音乐会结束后，于敦海与欧文·博尼齐分别向马耳他爱乐乐团演奏家们赠送了“欢乐春节”吉祥物。

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