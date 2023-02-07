新华社北京2月7日电 土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日凌晨发生7.7级强烈地震，造成土叙两国大量人员伤亡。

土耳其位于亚欧板块、印度洋板块和非洲板块三大板块交界处，大约42%的国土处于活跃地震带上，地质结构不稳，地震多发。以下是近年来土耳其遭遇强震一览：

——2020年10月30日，土耳其西部附近爱琴海海域发生6.6级地震，震源深度约为16.5公里。西部伊兹密尔省震感强烈，地震造成116人死亡、994人受伤。

——2020年1月24日，土灾害和应急管理部门报告东部埃拉泽省发生6.8级地震，至少20人死亡、1000余人受伤。

——2019年9月26日，土最大城市伊斯坦布尔发生5.8级地震，共造成34人受伤、全市474座建筑物受损，部分学校停课。

——2017年2月6日至8日，土西北部恰纳卡莱省共发生497次地震，没有造成重大人员伤亡。第一轮地震发生在6日早晨，最大震级为5.3级，造成8人轻伤。余震造成约300座房屋受损，当地居民被迫迁入帐篷。

——2011年11月9日，土东部凡省发生5.6级地震，截至13日造成40人死亡、30人受伤，25座建筑物遭到不同程度破坏。

——2011年10月23日，土东部凡省发生7.2级地震，造成600余人死亡、4000余人受伤，约6000座建筑物遭不同程度破坏。

——2010年3月8日，土东部埃拉泽省发生6.0级地震，造成41人死亡，位于震中的卡拉考昌县附近6个村庄死亡人数最多。

——2003年5月1日，土东部宾格尔省发生6.4级地震，造成176人死亡、600多人受伤，近1200座建筑物受损。

——1999年8月17日，土中部和西部地区发生7.4级地震。11月12日晚，土西部又发生7.2级强烈地震。两次大地震造成1.8万人丧生，4.3万人伤残，60万人无家可归，经济损失达200亿美元。土耳其20世纪共发生9次震级为7级或7级以上的地震。（林淑婷）

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