1月31日，在美国加利福尼亚州半月湾市，一名女孩手持蜡烛哀悼枪击事件遇难者。

新华社记者 吴晓凌摄

据美国枪支暴力档案网站的统计数据，截至1月30日，美国2023年已发生50起大规模枪击事件，近3500人死于涉枪事件，超过2600人因枪击事件受伤。

分析人士指出，美国“枪患”深入骨髓，政治极化、利益集团作祟等因素导致枪支问题“无药可医”，持续折磨美国“病体”。

枪击案件频发

2023年第一天，美国宾夕法尼亚、北卡罗来纳等多州发生6起大规模枪击事件；1月，仅加利福尼亚州就发生7起恶性枪击事件，其中包括造成11死9伤的洛杉矶县蒙特雷帕克市舞厅枪击案。

加州州长加文·纽瑟姆在社交媒体上说，“悲剧接踵而至”。当他在医院与一起大规模枪击案伤者见面时，不得不去听取另外一起枪击事件的汇报。

美国芝加哥大学哈里斯公共政策学院去年参与的一项全国性民调显示，3/4的美国人认为枪支暴力是“重大问题”，八成表示枪支暴力日益严峻。此外，21%的美国人表示，过去5年中，自己、家人或朋友曾经历枪支暴力，超过四成担心未来5年自己会成为枪支暴力受害者。

拥枪文化盛行

1791年通过的美国宪法第二修正案赋予公民持枪权，从此持枪自由被视为美国人一项重要的个人权利。在“枪支文化”作用下，美国民间枪支保有量在世界上“一骑绝尘”。瑞士日内瓦高级国际关系学院“轻武器调查项目”研究显示，美国民间持有至少3.93亿支枪，约合每百人手中有120支枪。

美国约翰斯·霍普金斯大学枪支暴力解决方案中心联合主任乔希·霍维茨指出，美国枪支暴力问题同其他国家相比的一大区别是：在美国想持有枪支太容易了。

虽然美国联邦法律要求对所有枪支销售进行背景审查，但难以约束私人间的枪支交易。美国倡导加强枪支监管组织“每个城市支持枪支安全”网站资料指出，由于这一漏洞，即便有重罪史的人也可以轻易买到枪。

新冠疫情期间，枪支销售激增，大幅打破此前纪录。霍维茨说，人们似乎想要购买枪支获得安全感，而暴力事件增加又进一步催化了人们的恐惧感，致使更多人购买枪支。

近年来，得克萨斯、印第安纳等州还放宽了枪支限制。印第安纳州去年出台法案，允许18岁以上的人在没有许可证的情况下携带手枪。去年6月，美国联邦最高法院以违宪为由推翻了纽约州一项限制民众在外隐蔽携枪的法律，扩展了拥枪权。《大西洋》月刊网站文章评论说，在可预见的未来，枪支暴力将继续成为美国人生活的一部分。

政治极化作祟

美国枪击悲剧接连不断，谁之过？在美国控枪倡议团体“妈妈们要求采取行动”创始人香农·沃茨看来，“美国枪支暴力问题是政治性的”。

多年来，控枪问题是美国两党政客博弈的一个焦点。每当枪击悲剧发生后，政客们上演的几乎是同样的剧本：民主党人呼吁加强枪支管理，共和党人指责是人之过而非枪之过。一番嘴仗后，政策未见推动，法案未见落实，新的枪击事件继续发生。

美国《纽约时报》日前刊文说，大规模枪击事件接连发生凸显美国国会山的一个政治现实：即使发生了一系列震惊美国上下的“屠杀”，国会也不太可能凝聚民主、共和两党共识，并推出任何新的枪支管控措施。

长期以来，以全国步枪协会为代表的反控枪组织以及它们背后的枪械制造商向美国政客“慷慨”输送政治献金，以阻拦控枪立法。沃茨说：“全国步枪协会花钱让政客们不作为。”

美国《纽约人》周刊网站文章指出，由于缺乏国家层面更有效的枪支法，美国几乎不可能阻止更多大规模持枪杀人事件发生。美国南加州大学社会学家佩德罗·诺格拉感叹，枪支暴力受害者之多与美国政治反应速度之迟缓形成鲜明对比，令人感到无力和绝望。

（据新华社电 记者孙 丁）

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