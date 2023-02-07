□ 贾平凡

近日，日本防卫省宣布，计划在日本西南方向的岛屿上，新建多达130个弹药库；日本海上自卫队要将宙斯盾舰数量从目前的8艘提升到10艘。这是日本扩武的最新动作，引人警惕。

去年以来，日本无视给亚太地区国家造成的历史伤痛，不断突破底线，在扩武强军的歧路上越走越远，严重威胁亚太地区的和平与稳定。

——不断提高军费开支。根据日本政府2022年完成的国防预算申请，2023财年日本军费预算将首次突破6万亿日元，GDP占比超1%，并将在5年内提高至2%。根据2022年“全球火力指数”等国际机构的排名，日本自卫队综合实力位居全球第五。随着未来5年防卫费实现翻倍，日本军费开支也将从目前的全球第九位升至第三位。日本军力的新变化，不能不引起外界对日本未来走向的忧虑。

——放弃“专守防卫”原则。去年12月，日本正式通过新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》和《防卫力量整备计划》3份安保政策文件，提出日本将致力于“拥有对敌攻击能力”等政策主张。从3份文件的主要内容看，日本未来5至10年的安保理念和防务政策，将发生二战结束以来的重大转折，特别是将彻底放弃作为日本战后核心防务理念的“专守防卫”原则。这是背离“和平宪法”的危险之举。众所周知，日本现行宪法之所以被称为“和平宪法”，核心在于其第9条明确规定：“日本永远放弃以国家主权发动的战争和以武力威胁或行使武力作为解决国际争端的手段，为此不保留陆海空军及其他战斗力，不承认国家的交战权”。对标“和平宪法”，世人就不难发现，这3份文件在军事突破上迈出的步伐之大可谓空前。

——拉帮结派搞阵营对抗。今年1月9日至14日，日本首相岸田文雄相继访问七国集团（G7）成员国中的5个国家：法国、意大利、英国、加拿大和美国。此次巡访期间，岸田文雄每到一国，都要在安保防务合作上大做文章：和意大利协商建立两国外交和防务部门之间的磋商机制，和英国签署包括允许英国在日本部署军队的《互惠准入协定》，和美国敲定日美在进一步深化安全同盟各方面的行动表……除了与G7国家“勾肩搭背”，近年来，日本在充当美国“印太战略”急先锋的同时，还试图将北约的力量引入亚太。

日本以上种种危险举动，与其二战后“重经济、轻军事”的发展思路背道而驰。为掩盖政治和军事野心，近年来，日本不断为修宪和扩充军力寻找借口，动辄拿周边邻国说事。日本不仅在台海问题上小动作不断、明里暗里为“台独”势力呐喊助威，还紧跟美国“印太战略”脚步，多次在南海参加与美国的联合军演，刻意挑拨地区矛盾。

日本政客应清醒地认识到，日本永远都在东亚，其理想未来离不开地区的安全、稳定与繁荣。不深刻反省自身侵略历史、不尊重亚洲邻国的安全关切、不顾及地区国家的发展环境，日本不可能赢得邻国和国际社会的信任，最终受伤的也必然是日本。

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