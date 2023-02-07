当地时间6日上午8时左右，中国春秋航空公司一架由广州起飞的客机降落在泰国首都曼谷廊曼国际机场，这是在中国试点恢复出境团队旅游业务首日，泰国迎来的首批中国团队游客。

当标志性的“团旗”出现在旅客到达出口时，热烈的掌声在大厅里响起。在此等候的泰国国家旅游局局长育他沙迎上前，向中国游客送上花环和礼品，并用中文说：“欢迎光临！”

在为期六天的旅行中，约40名团队游客将游览曼谷、芭堤雅的传统景点和近年兴起的网红打卡地，并前往热门海岛享受阳光、沙滩和泰式美食。

疫情前多次带团来泰国的领队谭明远一边挥舞旗子，一边招呼团队游客合影。“很开心再次踏入这个微笑国度。”他说，从出关到入境，整个行程十分顺畅，下机后的欢迎仪式让他感受到当地人满满的热情。

谭明远说，国内试点恢复出境团队旅游后，相关旅游产品销售火爆，部分线路产品很快被抢购一空，甚至出现“一票难求”情况。

刚刚过完春节，33岁的李欢带着母亲一同出游。第一次到泰国的她对新华社记者说，泰国人民的热情好客给她带来惊喜，她对接下来的行程充满期待。与朋友相约出境旅游的朱雪表示，终于实现来泰旅游的愿望，从签证到入境全程便捷高效，让她感受到泰方的用心。

长期以来，中国一直是泰国旅游业重要客源地。疫情暴发前的2019年，泰国共接待约4000万外国游客，其中中国游客占近三分之一。自今年1月中国有序恢复公民出境旅游起，泰国政府机构和业界便对中国“老朋友”再度到来表达热切期待。

育他沙表示，很高兴泰国入选中国首批试点恢复出境团队游目的地。旅游业是泰国支柱产业，占泰国国内生产总值约五分之一。“中国游客回归对泰国经济复苏至关重要，泰国旅游局预计今年将迎来超过700万中国游客。”育他沙说。

当日，中国驻泰使馆临时代办杨欣同育他沙一道在机场迎接中国游客。杨欣表示，中泰两国山水相连、文化相近、人文相亲。旅游合作是两国人文合作乃至两国关系的重要组成部分。

在机场，驻泰使馆工作人员向每位中国游客发放介绍泰国风俗习惯和旅行安全的“小贴士”等材料。杨欣表示，使馆与泰国相关机构保持沟通协调，为迎接中国团队游客做准备，确保游客在泰国安全旅游、健康旅游、平安旅游和文明旅游。

（新华社曼谷2月6日电 记者宋宇、王亚光、郭鑫惠）

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