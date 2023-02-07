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感受年味里的活力中国

2023年02月07日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　吉尔姆和妻子徐洁媛在河南濮阳中原路年货市场采购春节装饰品。
　　受访者供图

　　春节期间，在江西景德镇珠山区三宝国际瓷谷，盖博天（右一）和中国友人一起包饺子，欢度兔年春节。
　　杨程成摄

　　亚历克斯在重庆国际传播中心。
　　张高伟摄

　　1月20日，串串红灯笼把云南昆明翠湖公园装饰得喜气洋洋，两名外国游客感受着兔年春节红红火火的节日氛围。
　　杨 峥摄（影像中国）

　　今年春节，是中国疫情防控进入新阶段的第一个春节。热门景区游人如织，旅游复苏带动餐饮、住宿、零售等服务业持续回暖，各地升腾着烟火气，洋溢着浓浓年味。本报记者采访了多位在中国各地欢度兔年春节的外国友人，听他们讲述各自的年味故事，共同见证一个充满活力的中国。

　　

　　在重庆国际传播中心工作的加拿大媒体人——

　　开过年直播向世界讲述中国故事

　　本报记者  常碧罗

　　马路上张灯结彩，火锅店里人声鼎沸，眼下，正是重庆最热闹的时候。亚历克斯·怀特从热气腾腾的火锅里捞出一片麻辣牛肉，拌上蘸料，尝了一口，竖起大拇指。

　　今年是这位52岁的加拿大人第二次在中国过春节。“走在街上，人们的脸上都洋溢着笑容。这里的气氛太热闹了！”作为重庆国际传播中心的一名外籍雇员，亚历克斯喜欢用镜头记录生活。红彤彤的灯笼、咕嘟冒泡的火锅、流光溢彩的灯饰……在他的镜头里，今年重庆的春节格外喜气洋洋。

　　早在2002年，亚历克斯就来到中国从事贸易工作。北京、上海、深圳，亚历克斯走过中国的许多城市。2021年，他定居重庆，成为一名媒体人，向全世界介绍重庆、介绍中国。

　　“这个春节，我感受到新冠疫情之后中国经济活力进一步释放。”亚历克斯说，街面上熙熙攘攘、人头攒动，恢复了往日的热闹，“洪崖洞有很多外地游客，大家品尝本地美食，拿着手机拍照留影，记录着这个喜庆的春节。”

　　由于工作需要，亚历克斯经常坐火车出差。春节前后，忙碌的春运令他最为难忘，他的镜头里也多了许多拎着大包小包的返乡人，“在外工作一年后，他们终于踏上回家的列车。”团圆，是亚历克斯对春节的印象，“不管多远，人们都要回家与亲人团聚。”

　　今年春节，亚历克斯带着拍摄器材走进渝北区兴隆镇，了解那里的乡村过年习俗，通过视频和直播的方式向世界展示春节文化。“难能可贵的是，在这里既可以看到传统文化习俗被很好地保留下来，也能看到当地基础设施越来越完善，大数据和人工智能被应用于基层治理，村民过上了更舒适的生活。”他说。

　　位于渝中区的朝天门市场是亚历克斯在重庆最喜欢逛的地方，“那里有各种特色小吃，还有物美价廉的衣服，你看我身上这件衬衫，就是在朝天门市场买的。”春节前，亚历克斯和妻子一起去朝天门市场淘了不少年货，把自家装扮得年味十足。不仅如此，亚历克斯还入乡随俗，特地购买了火锅底料，邀请中国朋友来家中做客、聚餐，一起庆祝这个对中国人而言最重要的节日。

　　除夕那天，亚历克斯在镜头前开始了一场特别的过年直播。当晚，一场名为“新时代  新征程  新重庆”的光影无人机焰火表演在长江和嘉陵江交汇处举行，亚历克斯将这一盛大活动通过网络直播介绍给全世界，吸引了超过10万名网友观看。“3、2、1……”当倒计时结束、农历新年的钟声敲响时，亚历克斯欢呼起来，许下自己的新年愿望：“新的一年，期待通过我的镜头记录更多中国故事。”在直播的最后，他对着镜头绽放了一个大大的笑容，向网友们发出来自中国的邀请：“我热爱中国，希望更多来自世界各地的朋友能来中国走走看看。”

　　

　　在广东广州从事研发的也门技术人员——

　　“团聚和亲情让人倍感温暖”

　　本报记者  姜晓丹

　　“新年好！新年好！”兔年伊始，来自也门的木阿利姆·穆罕默德（中文名比拉），热情地在位于广州的自家小区同邻居互道节日问候。今年是比拉一家在中国度过的第四个春节，“今年春节很热闹，我们一家人玩得很开心！”面对记者的采访，比拉用一口流利的中文表达了在中国过春节的喜悦感受。

　　现年43岁的比拉，2009年来到中国读书，博士毕业后选择留在中国，目前在广州从事医疗器械研发工作。在中国生活多年，比拉交了许多当地朋友。他喜欢在中国过春节，“中国朋友非常热情好客，过年期间，我们聚在一起，发红包、贺新年，特别热闹，大家都十分开心。”比拉也对春节背后的中国传统文化很感兴趣。在他看来，中国有着深厚的历史文化底蕴，中华文化的凝聚力在春节尤为凸显。“在中国，经常能看见一家老少一起出游。春节更是一年中家庭团聚的重要时刻，这种团聚和亲情让人倍感温暖。”

　　大年初一，比拉和妻子带着3个孩子来到位于越秀区北京路步行街的越秀西湖花市。曾经因为新冠疫情停办的花市今年重新开张迎客，让一家人兴奋不已。花市里人头攒动，各色鲜花琳琅满目，各种年俗产品让人眼花缭乱。一家人在花市里逛了又逛，比拉买了画有花鸟的年画，“回家挂在客厅里，很有过年的气氛。”

　　品尝美食也是比拉一家人春节的一项重要活动。今年，除了虾饺、叉烧包等传统广式茶点，比拉一家还去吃了全家人最爱的火锅。虽然餐厅里食客满满，等位也花了不少时间，但一家人还是吃得心满意足，“我们以前在湖南待过几年，已经习惯了较辣的口味，吃火锅也最喜欢吃麻辣锅，好吃极了。”比拉说。

　　除了传统的年俗活动，比拉还带着家里人“赶了个时髦”——去佛山南海露营。在温暖的阳光照耀下，家人、朋友坐在帐篷里，围炉煮茶，聊一聊过去一年的生活，在大自然中感受轻松惬意。“孩子们还坐了热气球，气球升空，他们在空中挥舞手臂，非常高兴。这几天，我们一家真切感受到了浓浓的年味。”

　　比拉对未来一年满怀期待。“今年有个好的开端，各地的经济活力在逐渐复苏，大家都信心满满，中国也会发展得越来越好。”几年没回也门，比拉计划今年回家乡看看，“我了解到，近年来中国医疗队在也门同当地医务人员密切合作，协助开展医疗工作，与也门人民结下了深厚的友谊。未来，我希望通过我的本职工作研发出更多实用的医疗器械，为加深两国在卫生事业方面的友好合作贡献一份力。”

　　

　　在江西景德镇创业的英国陶瓷艺术家——

　　“各领域都呈现出生机勃勃的景象”

　　本报记者  王  丹

　　春节期间，位于江西景德镇珠山区的三宝国际瓷谷格外热闹。喜庆的兔年贴纸、红彤彤的中国结营造出浓浓的节日氛围。几位来自不同国家的“景漂”艺术家相聚于此，看当地书法艺术家一笔写就大大的福字，和中国朋友贴福字、贴春联，一起欢度春节。

　　“这些年在景德镇举办的新春活动，我都参加了！”英国陶瓷艺术家盖伊·汤普森（中文名盖博天）在现场很是兴奋，贴完福字，他卷起袖子，又参与到包饺子中。只见他拿起一片饺子皮托在手中，然后挖起满满一勺馅料放在饺子皮正中，“料要填满、填实，但不能太多，再双手四指往中间轻轻一挤，一只饺子就成型了！”盖博天高兴地与记者分享了中国友人传授的“包饺子秘诀”。

　　盖博天今年52岁，来自英国伦敦，曾是一家跨国银行的亚洲区高管。如今，他仍然记得，“10年前第一次来景德镇时，我就被千年瓷都的文化底蕴深深吸引”。在那之后，盖博天留了下来，先学画画，再学制陶，在景德镇开始了他的创业之路。他希望把中国传统制瓷工艺和现代商业结合，打造出一个中西交融的陶瓷品牌。5年前，他的陶瓷工作室正式开张，此后，这位凝聚态物理学博士在研究陶瓷工艺上倾注大量精力，花费不少时间利用所学试验釉中彩餐具的发色、单色、复色、调色、配色等。

　　文化因交流而精彩，因开放而繁荣。在盖博天看来，陶瓷文化是景德镇宝贵的财富，应该在传承保护的基础上推动陶瓷文化创新发展，促进中西文化交流融合。“我希望我的产品能够在中外陶瓷文化交流中发挥桥梁作用。”盖博天说。

　　新年新气象，景德镇借着春节契机释放文旅活力。在网红打卡地陶溪川文化创意街区和御窑景巷，逛灯会、猜灯谜、打铁花、做糖画……各类新春游园活动让人目不暇接。盖博天告诉记者，如果感兴趣，还可以在陶溪川的陶公塾里参与非遗课程，其中的蜡染、竹编、纸鸢、掐丝珐琅、油纸伞、剪纸灯笼制作等项目受到了中外友人的普遍欢迎。

　　“随着中国疫情防控措施不断优化，景德镇的街角巷道渐渐恢复了往日的热闹，到处人山人海。不管是文化交流还是经济发展，这座城市的各领域都呈现出生机勃勃的景象。我相信，未来这种活力还将持续不断。”谈起这座千年瓷都的明天，盖博天充满期待。

　　

　　在河南濮阳过年的中企法国专家——

　　“中国的发展进步是全方位的”

　　本报记者  毕京津

　　“今年回来过年吧？”电话里，母亲一句殷切的期盼，勾起了徐洁媛浓浓的思乡之情。她和丈夫吉尔姆·吉贝早早买了高铁车票，准备回河南濮阳老家过春节。

　　徐洁媛和吉尔姆都在中国石化国勘公司北京总部工作。1月17日一大早，两人从家里出发，打车前往北京西站。虽然路上有点堵车，可看着热闹起来的北京，吉尔姆别提多高兴了，“这段时间，北京不管是购物中心、旅游景点还是餐厅，到处都是人。消费市场一下子热了起来，让人感受到中国经济发展的活力。”身为一名金融专家，吉尔姆擅长从细微处感知经济发展变化。

　　到了车站，候车大厅人头攒动；上了高铁列车，车厢坐得满满当当。“车上都是回家过年的旅客，好多人大包小包拿了一堆年货。”吉尔姆和妻子也在网上买了不少腊肠、腊肉、秋月梨等年货，都是家人们爱吃的东西。“中国的电商很发达，物流很畅通。下单以后，不到两天时间，年货就都送到了岳母家，非常方便！”

　　“旅程中，我一边看书一边不时抬头欣赏车窗外广袤平原的风景，非常惬意。”吉尔姆用“快捷和舒适”形容这次的高铁回家之旅。近3个小时后，他和妻子抵达终点。走出车站，看到返乡人群和亲人们拥抱团聚，吉尔姆的心中涌上一股暖流，“归家的一个个游子变成一个个小家庭结伴而行，耳边传来阵阵幸福的笑声，让人更真切地感受到家的意义。”

　　徐洁媛的姐姐特地开着新买的车来接他们回家。一路上，大街小巷挂起红灯笼、中国结，把这座城市装点得喜气洋洋。“中国发展太快了！3年没来，这座中原城市又变了一番模样。”年三十晚上，年夜饭开席。酱牛肉、道口烧鸡、热腾腾的饺子……一桌豫东风格佳肴前，一家人其乐融融，一边吃一边讲着这些年各自生活、工作的变化。

　　吉尔姆计划今年4月和妻子去巴黎看望家人。“我给爸爸准备了中国产的红酒和冰酒，给妈妈和妹妹准备了中国精美的饰品和文具。”他说，如今在法国人的家中，可以看到越来越多的“中国造”产品，它们不仅有价格优势，质量也越来越好，“从快速发展的基础设施，到品质越来越好的‘中国智造’，中国的发展进步是全方位的。”吉尔姆还关注到中国国家统计局日前发布的2022年经济社会发展数据，“去年中国国内生产总值增长3%，令人印象深刻，取得这样令人瞩目的成绩殊为不易，更让人对中国未来发展充满期待。相信2023年中国经济将迎来新的更快发展。”


　　《 人民日报 》（ 2023年02月07日 18 版）

(责编：苏缨翔、崔越)

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