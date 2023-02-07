新华社联合国2月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵6日说，中方再次呼吁乌克兰危机有关各方真正为人民着想，真正为推动和平尽力，想方设法让冲突当事方早日恢复和谈，早日停火止战。

戴兵在安理会审议乌克兰人道问题时说，乌克兰危机爆发近一年来，人道局势始终牵动人心。地面冲突没有缓和迹象，军事逻辑仍然占据上风，大量重型武器正在持续涌入战场。国际社会对冲突造成的人道代价感到痛惜，但有关方面一直缺乏劝和促谈的诚意和政治解决的决心。

戴兵说，在武装冲突依然持续的情况下，人道问题应当摆在优先位置。中方一直强调，冲突当事方要恪守国际人道法，坚守尊重生命的人道底线，避免袭击平民和民用设施，保障人员疏散和人道救援顺利安全开展。中方赞赏国际人道机构和周边国家为缓解乌克兰人道局势所作大量工作，特别是对难民、流离失所者等弱势群体给予的帮助。中方鼓励国际社会继续秉持人道精神，扩大对所有受影响民众的救援规模，加快对民用基础设施的修复工作，尽力缓解冲突对民众生活造成的影响。

关于乌克兰境内核设施安全和安保问题，戴兵指出，核设施一旦发生意外，造成的人道和生态灾难将不可估量。中方呼吁立即停止针对扎波罗热核电站的炮击活动，认真落实国际原子能机构总干事提出的核安全和安保七项支柱原则，全力阻遏冲突升级演变为核危机。中方欢迎国际原子能机构向乌克兰所有核电设施派驻专家，赞赏机构为保障乌克兰核设施安全和安保作出的努力，支持机构就扎波罗热核电站问题同俄乌双方保持沟通，尽早达成双方均可接受和有意义的安排。

戴兵表示，在事关全球粮食、能源、金融安全的问题上，有关各方都应体现人道责任，以负责任的方式管控危机外溢影响。在日益融合的全球化时代，肆意挥舞制裁大棒，人为阻塞产业链供应链畅通，只会加速危机传导，让全世界尤其是发展中国家蒙受沉重代价。黑海粮食倡议继续得到落实，对扩大粮食供应、稳定全球粮价具有重要意义。同时，中方希望在消除俄罗斯粮食化肥出口障碍方面也取得实效，支持联合国加紧发挥协调作用。

戴兵重申，中方在乌克兰问题上始终站在和平一边，站在对话一边，站在人道一边。中方愿同国际社会一道，支持一切有助于和平解决乌克兰危机的努力，帮助所有深陷战火的民众早日重见和平。

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