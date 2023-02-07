新华社联合国2月6日电（记者王建刚）土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生强烈地震后，联合国当天立即紧急开启灾后援助行动，为受灾地区和民众提供人道救助。

联合国秘书长古特雷斯6日发表声明说，联合国正在举全力支持应对行动，正在实地评估需求并提供援助。他说，许多灾民生活在援助难以进入的地区，原本就亟需大量人道主义援助，地震使得本已严峻的人道救援形势雪上加霜。联合国期望国际社会伸出援手，帮助成千上万的受灾民众。

联合国人道主义事务协调厅说，受旷日持久战争的影响，叙利亚北部有数百万人流离失所，西北部也有大约410万人依靠人道主义援助。此次地震发生在隆冬季节，地震造成的破坏加剧了当地人道主义灾难。而联合国向叙北部输送援助的重要枢纽土耳其的加济安泰普也位于震中附近。

国际移民组织表示，该机构位于加济安泰普的仓库已经备足非粮食物品和基本救济品。该机构的发言人姆塞利说，移民组织正在进行实地评估，以便采取有效的应对行动。

联合国开发计划署署长施泰纳在一份声明中说，联合国开发计划署随时准备在未来几天、几周和几个月内为受灾民众提供支持，帮助他们从这场悲剧中恢复过来。

世界卫生组织总干事谭德塞在社交媒体上发文说，世卫组织的紧急医疗队已获得批准，计划向受伤群众和最脆弱人群提供医疗护理。

联合国儿童基金会也表示，已经做好提供应急反应的各项准备。

土耳其卡赫拉曼马拉什省当地时间6日凌晨4时17分（北京时间9时17分）发生7.7级地震，随后附近地区又发生多次余震。土耳其灾难和应急管理署6日发布消息说，地震已导致该国至少2316人死亡、13293人受伤，另有5606幢房屋被毁。

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