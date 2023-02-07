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现场直击：幸存、救援和等待回应的电话——走进叙利亚中北部地震灾区

2023年02月07日08:23 | 来源：新华网
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新华社叙利亚阿勒颇2月6日电 现场直击：幸存、救援和等待回应的电话——走进叙利亚中北部地震灾区

新华社记者汪健 蒙塞夫

在叙利亚阿勒颇市卡尔米贾巴勒街区，穆罕默德·博什惊魂未定地走着。他很幸运，在所住房屋倒塌前成功逃离，但弟弟、弟媳及其三个孩子仍然不知所踪。

土耳其南部靠近叙边境地区6日凌晨发生强烈地震，随后又发生多次余震。叙利亚卫生部数据显示，地震已造成叙境内711人死亡、1431人受伤。死亡数字仍在不断增长，冰冷的数字后面是一个个曾经鲜活的生命。

叙北部阿勒颇省是受灾最严重的省份之一。首府阿勒颇市建筑密集、人口集中，大量建筑物年代久远，加上内战中受损，地震中房屋垮塌尤为严重。博什仍在尝试联系弟弟，希望在无数次尝试中得到回应。他说自己很害怕，因为手机通了，但无人接听。

“凌晨4时20分左右，房屋开始摇晃，我们就醒了，跑到街上后听到一声巨响。希望瓦砾下所有人都还活着。”马哈茂德·穆罕默德正在阿勒颇市沙尔街区参与救援工作，希望能解救出更多父老乡亲。

垮塌建筑旁，雨后的道路泥泞难行，挖掘机在废墟上“轰轰”作业，一些人试图帮忙，更多人在观望，他们能做的相当有限。建筑废墟庞大、细碎又层层交叠，钢筋铁丝穿插其中，仅凭人力很难清理挖掘。

马姆杜·巴罗特也住在沙尔街区，在房屋开始摇晃时他和家人设法来到室外，眼睁睁看到他家二层以上的房屋轰然垮塌。巴罗特冒险返回一层取出部分财物，刚到室外身后便传来一声巨响。巴罗特随后发现整栋建筑已完全垮塌。

叙中部哈马省也是地震的重灾区之一。在哈马省首府哈马市的阿尔巴恩街区，救援人员和民众正在一栋垮塌建筑旁清除瓦砾，希望营救出废墟下的受困者。数台挖掘机同时作业，救援人员用铲子辅助清理。

叙利亚阿拉伯红新月会工作人员阿拉·沙克尔告诉新华社记者，这栋建筑共7层，曾住有约100至150人，目前只有45人获救。

据叙利亚通讯社报道，为应对灾情，叙总统巴沙尔已召开内阁紧急会议，评估地震影响并研究制定紧急救援方案。由叙总理阿尔努斯和各部官员组成的“中央行动室”已经建立，全天候协调领导灾情应对工作。

这一天，无数叙利亚人拨通手机互相确认平安，仍有很多通话未得到回应……

(责编：苏缨翔、崔越)

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