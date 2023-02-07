本报记者 周卓斌

英国公共政策研究所今年1月发布的研究报告显示，英国是“区域发展最不均衡”的发达经济体之一。根据英国国家统计局公布的最新人口普查数据，英国各地居民接受高等教育情况差别巨大。近半数伦敦居民拥有高等教育学历或同等学力资格证书；英格兰东南部地区的这一比例为35.8%；东北部地区仅为28.6%，明显落后于其他地区。

在解决区域内高等教育不平等方面，英国各地也存在较大差距。英国国家统计局数据显示，伦敦地区贫困学生比例为全英最高，但其中近一半学生能获得高等教育机会；而伦敦之外约1/4地区的贫困学生接受高等教育的比例低于20%。

英国《卫报》报道称，多项指标显示，从义务教育到高等教育各个阶段，英国长期存在的南北教育发展不均衡问题进一步加剧。去年，英国恢复了因新冠疫情中断两年的高中和初中课程考试。在两项考试中，伦敦和英格兰东南部地区高分段的学生占比分别达到39%和32.6%，东北部地区这一比例仅为26.6%。与2019年相比，伦敦地区高分段学生比例领先英格兰北部和中部各地区的幅度进一步扩大。

英国公共政策研究所的报告指出，英格兰北部地区在生产率、薪酬、就业机会等方面明显低于全国平均水平，政府对北部地区的基础设施、科研、教育等方面的系统性投资也明显不足，一定程度上阻碍了地区发展。英国“北方振兴计划”负责人亨利·穆里森表示，英国教育领域长期存在“南北鸿沟”，导致东北部地区的生产率和经济发展水平低于伦敦和东南部地区。他说，多年来，北部地区在先进制造业、能源等经济关键领域所展示出的技能水平一直落后于全国平均水平。

英国政府于2019年推出“拉平计划”，旨在通过加大政府投资力度，提升英国落后地区的发展水平。该计划目标之一是在2030年前，将教育发展滞后地区学生的阅读、写作和数学等科目的达标比例提高至少1/3。英国教育部随后公布了“拉平教育”方案，拟在全英划定55个教学成绩最差的“冰点”地区，将这些地区的学校并入有实力的教学集团中，使其获得更好的教育资源，吸引更优秀的师资。然而从目前来看，实施效果与预期不符，尤其是财政投入的分配方案引发争议。

此外，为弥补新冠疫情对学生课业造成的各种损失，英国政府此前出资15亿英镑，通过专业培训机构对全国学生进行补课辅导，但该计划在2021年仅覆盖了58.8%的东北部地区目标学校。英国东北部地区学校联合组织负责人克里斯·萨拉加表示，辅导方案设计之初，未能有效调动学校现有资源，也未能考虑到东北部地区缺乏辅导机构和合格师资的现状，“一刀切”仍是英国教育政策的明显问题。

英国《新政治家》杂志指出，政府在“拉平计划”中的投资对于日渐紧缩的地方财政而言“微不足道”。自2010年以来，英国贫困地区获得的中央政府拨款减少了2/3，资金更多流向首都伦敦而不是东北部地区。

（本报伦敦2月6日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 17 版）

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