本报记者 李 强

欧盟委员会日前发布“绿色协议产业计划”，打算未来几年通过采取一系列扶持措施提高欧洲零碳产业竞争力，以应对美国《通胀削减法案》给欧洲带来的不利影响。

“绿色协议产业计划”包含4项核心内容：一是建设可预测和简洁高效的管理体系，二是加快获取欧盟及欧盟各国资金的速度，三是提升适用于绿色转型的技能，四是推进有助于供应链韧性的开放性贸易举措。路透社报道称，这一政策旨在增强欧盟绿色科技竞争力，应对美国大规模补贴政策。欧委会主席冯德莱恩表示，在应对气候变化过程中，零碳产业最为重要。如今主要国家都在加大零碳产业投资，未来几年将决定零碳经济的形态和定位，欧洲在这一领域应拥有一席之地。

此次“绿色协议产业计划”出台，是欧洲针对美国《通胀削减法案》采取的最新应对举措之一。今年1月1日，美国《通胀削减法案》正式生效，根据该法案，美国将在气候和清洁能源领域投资约3700亿美元，但其中多项补贴政策和税收优惠仅面向美国本土企业或在美运营的企业。欧盟认为，该法案对欧盟的电动车、电池、可再生能源和能源密集型行业等构成歧视，将对欧洲工业的竞争力和投资决策产生负面影响。

事实上，相关影响已经开始浮现。瑞典绿色电池制造商北方伏特公司近日宣布考虑推迟在德国北部城市海德建造电池生产厂的计划。北方伏特公司首席执行官彼得·卡尔松表示，在美国建一家电动车电池生产厂，将获得8亿欧元补贴，相当于德国政府补贴的4倍，再加上美国能源价格比德国便宜得多，“现在我们可能会优先考虑在美国而不是在欧洲拓展（业务）”。瑞士太阳能组件制造商梅耶博格、西班牙能源巨头伊比德罗拉、新能源汽车制造商特斯拉等企业，也计划减少在欧投资，更多面向美国市场。西门子能源公司总裁兼首席执行官布鲁赫说：“如果我们什么都不做，出走美国的企业会变得更多。”

过去数月间，包括冯德莱恩、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨等多位欧洲政要，都对美国相关法案表达了反对和不满。欧委会在今年初的一份声明中表示，美国歧视欧盟生产的新能源车辆违反了国际贸易法，使欧洲企业在美国市场上处于不利地位，减少了美国消费者的选择，欧盟将继续寻求为欧洲新能源车生产商争取非歧视待遇。

此前，法国经济和财政部部长布鲁诺·勒梅尔表示，法国将考虑出台一项“绿色产业”法案，防止本国企业因巨额补贴而选择赴美国投资。该法案将包括税收、监管和立法等一系列措施，以加快推进清洁能源产业。勒梅尔说，法国将与德国一道，争取通过欧洲版“通胀削减法案”，“我们必须更坚定地捍卫欧洲企业利益”。

德国可再生能源协会主席西蒙娜·彼得表示，找到适当的经济政策应对美国《通胀削减法案》，以吸引绿色能源投资进入德国和欧洲项目，将是德国政府在2023年面临的主要任务之一。

（本报柏林2月6日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 17 版）

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