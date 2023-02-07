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阿联酋航空完成百分之百可持续燃料试验飞行——

可持续燃料助力航空业减少碳排放

本报记者  管克江
2023年02月07日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，阿联酋航空的一架波音飞机从迪拜国际机场起飞，使用100%可持续航空燃料，沿迪拜海岸线飞行了一个多小时。这是中东北非地区的首次类似试验飞行。阿联酋航空首席运营官阿德尔·雷德哈说：“这次试飞对阿联酋航空来说是一个重要的里程碑，同样也是航空业迈出的积极一步。”

　　可持续航空燃料是由可再生原料制成的替代燃料。它的来源多样，既可以是二手食用油、生活垃圾和能源作物等生物燃料，也可以是从空气或工业排放物中捕获的二氧化碳制成的合成燃料。与传统航空燃料相比，可持续航空燃料可降低近80%的二氧化碳排放，被业界视作实现行业碳中和的有效措施。

　　阿联酋航空表示，此次试飞为减少航空业碳排放提供了更广泛的尝试，有助于完善可持续航空燃料的相关使用标准，同时对未来100%“即用型”可持续航空燃料被正式批准用于飞机的相关认证提供了支持。目前，可持续航空燃料已获准用于所有飞机，但只能与传统航空燃料混合使用且混合比例最高为50%。

　　疫情发生前，航空业温室气体排放量约占全球温室气体总排放量的2%至3%。在去年10月举行的国际民航组织第四十一届大会上，国际民航组织成员一致同意通过“集体长期理想目标”，到2050年实现航空业净零排放。为实现这一目标，各方呼吁综合采取多项措施，包括加快采用创新航空器技术、精简航班运行以及更多使用可持续航空燃料等。

　　国际航空运输协会（简称“国际航协”）表示，航空业要实现净零排放目标，预计65%的减碳贡献将来自可持续航空燃料。氢动力飞机也是各方研发的方向，但囿于技术和成本等原因，未来可能仅限于短途航线。国际航协相关负责人塞巴斯蒂安·米克兹表示：“2035年，氢动力推进系统最有可能用于短途商业飞行，但大部分排放来自长途宽体机的飞行。为解决这些排放问题，可持续航空燃料是唯一经验证的解决方案。”

　　资料显示，目前已有至少38个国家出台了可持续航空燃料相关政策。全球首个使用100%可持续航空燃料的商业航班是2018年美国联邦快递与波音合作完成的。2020年，阿联酋航空接收了首架由可持续航空燃料驱动的空客A380飞机。截至2022年，全球已有50家航空公司使用添加了可持续燃料的航油，累计商业航班超过45万架次。

　　当前，可持续航空燃料价格约是普通航空燃料的2到4倍。国际航协理事长威利·沃尔什表示，各国政府鼓励发展太阳能或风能的措施已被证明行之有效。通过类似激励举措，到2030年，可持续航空燃料的年产量有望从2021年的1.25亿升增加到300亿升，达到生产和利用的转折点。

　　（本报迪拜2月6日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月07日 17 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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