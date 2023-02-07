本报记者 戴楷然

在实验室检测土壤肥力，到田间地头察看作物长势，与农户交流选种育苗经验，和农业专家探讨现代农业科技的推广普及……回顾在“中非科技小院”的实践经历，中国农业大学赞比亚籍留学生戴维·穆腾丹戈坦言收获颇丰：“中国大力发展现代农业科技，农作物产量大幅提升。我希望学习掌握相关技术，为家乡农业发展贡献更多力量。”

“中非科技小院”项目设立于2019年，以中国农业大学曲周实验站为基地，旨在通过农业实践与技术交流，帮助非洲国家培养农业科技人才。

戴维是“中非科技小院”首批学生之一。谈及来中国学习的初衷，他向记者列举了一组数据：以玉米种植为例，赞比亚玉米产量长期保持在每公顷1至3吨，而2020年中国玉米每公顷平均产量超过了6吨。“我想了解中国是如何运用农业科技提升粮食产量的。”

“中非科技小院”采用“实践—理论—再实践”模式，外国留学生入学前先要进行实践锻炼，发现问题；入学后进行理论课程学习，掌握基础知识和方法；然后再深入农业生产一线，用所学理论指导解决相关问题。通过在中国3年多的学习实践，戴维找到了玉米增产的答案：比如，耕作过程中，赞比亚农民很少及时采取措施补充土壤养分，而中国农民大都掌握了科学施肥的方法。同时，优选高产品种、完善农田灌溉设施等也有力促进了农作物增产。

截至目前，“中非科技小院”先后为12个非洲国家培养了60多名农学类学生。联合国粮农组织高度肯定“中非科技小院”实践育人模式，将其纳入2021年“联合国粮农组织国际减贫案例”。

2022年，“中非科技小院农业发展与减贫示范村”在马拉维揭牌成立，“中非科技小院”学生和当地农民一起开展技术创新和试验示范，提升农民生产技能，促进农作物增收。马拉维籍留学生萨姆森·莫弗洛表示：“许多非洲国家面临粮食安全、贫困等挑战。‘中非科技小院’不仅帮助我们掌握先进农业技术，还促进非洲农业可持续发展。”

中国农业大学资源与环境学院党委书记王雯表示：“‘中非科技小院’聚焦中非农业科技交流与人才培养，让中国先进农业科技惠及更多非洲农民。”

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 03 版）

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