本报记者 孙广勇

2月6日，在泰国曼谷廊曼国际机场，一名中国游客与工作人员自拍。

新华社记者 王 腾摄

当地时间2月6日一大早，曼谷廊曼国际机场1号航站楼国际抵达大厅热闹起来，泰国迎来新冠疫情3年后的首个中国出境旅游团队。机场大厅内，欢快的笑声和熟悉的中文问候声此起彼伏，处处洋溢着开心和喜悦。泰国国家旅游局局长育塔萨给中国游客送上象征吉祥的花环与旅游礼包，用中文热情地说：“欢迎来泰国。”

当日，搭乘中国春秋航空9C7419航班的近40名团队游客，从中国广州飞抵曼谷。他们将在泰国展开为期6天的旅行，行程涵盖曼谷、芭堤雅和沙美岛等著名旅游目的地。自2月6日起，中国试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务，首批试点国家包括泰国等20个国家。该旅游团是抵达试点国家的第一个旅游团。

廊曼国际机场挂出“中泰一家亲，欢迎中国家人们”的横幅，让中国游客感到宾至如归。“3年前到泰国旅游时，当地人的热情好客给我留下深刻印象。这次重游泰国，我又一次感受到泰国人民的好客之情！”来自广州的游客林先生说，这是新冠疫情后他第一次出国旅游，办理出入境手续很便利，非常开心。

“泰中情谊深厚，泰国非常欢迎中国朋友来泰旅游，并将不断完善相应服务设施，为中国游客提供更多便利。”育塔萨说。旅游业是泰国支柱产业之一，2019年来自外国游客的收入占泰国国内生产总值约12%。在近4000万人次的外国游客中，中国游客达到约1100万人次，成为泰国旅游市场最大客源。

疫情对泰国旅游业造成巨大冲击，泰国政府机构和相关企业都热切期盼中国游客回归。“中国一直是我们的主要客源国。随着中国游客回归，今年的生意有望恢复到疫情前，期待更多中国游客赴泰旅游观光。”泰国旅游企业暹罗之旅公司经理猜帕说。泰中旅游协会副会长兼秘书长差纳潘表示，中国游客将为泰国经济社会发展注入新的活力。

春秋航空东南亚地区总经理余佳丽表示，春秋航空已恢复24条国际地区航线，其中东南亚航线16条。农历春节以来，国际地区航班的客座率平均在90%以上，不少航班客座率达到100%。赴马来西亚、新加坡、柬埔寨等旅游目的地的航班需求十分旺盛，每天接待的团队游客呈稳步增长趋势。

为吸引更多中国游客，泰国国家旅游局将重点通过中国在线平台推广泰国旅游产品和服务，并计划在上海、广州、成都等中国城市举行路演，组织泰中两国旅游机构进行商务洽谈。泰京银行首席经济学家巴差叻蓬认为，旅游业的复苏将重新激活其作为泰经济引擎的作用，国家经济有望迎来较快增长。

“旅游业和居民消费的持续恢复将支撑泰国经济增长。与此同时，泰中两国投资者也将更加便利地开展合作。中国优化调整防疫措施将促进泰中往来，为泰国经济发展注入更多动能。”泰国前副总理披尼对本报记者表示。

（本报曼谷2月6日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 03 版）

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