人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“生动诠释了真情互助的友邻情谊”

——访蒙古国驻华大使图布辛·巴德尔勒

本报记者  崔  琦  王骁波
2023年02月07日05:56 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“中国将新冠病毒感染由‘乙类甲管’调整为‘乙类乙管’，我认为这一调整是科学、及时、必要的。”蒙古国驻华大使图布辛·巴德尔勒近日在接受本报记者采访时表示，中国优化调整疫情防控措施，有助于恢复国际人员往来和商务旅行，重振投资营商信心，促进全球贸易增长，将为全球经济发展带来更多利好。

　　巴德尔勒表示，疫情发生以来，中国密切跟踪病毒变异特点、关注疫情演变态势，不断提高防疫工作的精准性，最大程度保障人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

　　巴德尔勒表示，蒙中是山水相连的永久邻邦，是好邻居、好朋友、好伙伴。面对新冠疫情，双方相互支持帮助，共同应对全球性挑战，“生动诠释了真情互助的友邻情谊”。2020年2月，在中国抗击疫情的严峻时刻，蒙古国总统专程访华并向中方赠送3万只羊，湖北人民后以茶和抗疫物资“回礼”，谱写了“羊来茶往”、守望相助的佳话。

　　2021年初，当蒙古国艰难抗击疫情时，中国克服困难，多次向蒙古国援助急需的疫苗以及口罩、防护服、核酸检测试剂、呼吸机等医疗物资，为蒙古国抗疫提供了重要支持。“中国向我们提供的抗疫援助为保护蒙古国人民健康作出了重要贡献，展现了蒙中钢铁般的友谊。”巴德尔勒说。

　　巴德尔勒表示，截至2022年底，中国已连续18年成为蒙古国第一大投资来源国和贸易伙伴国，蒙中贸易总额占蒙古国对外贸易总额的60%以上。2021年，蒙中双边贸易额克服疫情影响逆势增长，首次突破100亿美元，2022年双边贸易继续保持增长势头。扎门乌德—二连浩特公路口岸自今年1月8日恢复通关后，两国人员往来增多，经贸关系将更加紧密。“希望蒙中两国继续深化务实合作，进一步便利物流运输，提高边境口岸通关能力，力争早日将双边贸易额提升至200亿美元。”

　　巴德尔勒表示，吸引中国游客赴蒙古国旅游是其重要内容之一，“蒙中两国有着漫长的边境线，边境口岸众多，未来两国直航航班数量将逐渐增加。我们欢迎更多中国游客选择最邻近、最方便的陆路及航空口岸进入蒙古国观光旅游，更好促进两国民心相通。”

　　“我们高度赞赏中国本着亲诚惠容理念同周边国家分享发展机遇。”巴德尔勒说，未来，蒙中双方将推进“一带一路”倡议同“草原之路”倡议、全球发展倡议同蒙方“新复兴政策”、中国“两步走”发展战略目标同蒙方“远景2050”长期发展政策对接，为两国关系深入发展注入强劲动力，进一步加强经贸、投资、矿产能源、基础设施、数字经济、绿色发展等领域合作，推动蒙中全面战略伙伴关系迈向更高水平，共同为国际和地区的和平稳定作出更多贡献。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月07日 03 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部