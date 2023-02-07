本报记者 崔 琦 王骁波

“中国将新冠病毒感染由‘乙类甲管’调整为‘乙类乙管’，我认为这一调整是科学、及时、必要的。”蒙古国驻华大使图布辛·巴德尔勒近日在接受本报记者采访时表示，中国优化调整疫情防控措施，有助于恢复国际人员往来和商务旅行，重振投资营商信心，促进全球贸易增长，将为全球经济发展带来更多利好。

巴德尔勒表示，疫情发生以来，中国密切跟踪病毒变异特点、关注疫情演变态势，不断提高防疫工作的精准性，最大程度保障人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

巴德尔勒表示，蒙中是山水相连的永久邻邦，是好邻居、好朋友、好伙伴。面对新冠疫情，双方相互支持帮助，共同应对全球性挑战，“生动诠释了真情互助的友邻情谊”。2020年2月，在中国抗击疫情的严峻时刻，蒙古国总统专程访华并向中方赠送3万只羊，湖北人民后以茶和抗疫物资“回礼”，谱写了“羊来茶往”、守望相助的佳话。

2021年初，当蒙古国艰难抗击疫情时，中国克服困难，多次向蒙古国援助急需的疫苗以及口罩、防护服、核酸检测试剂、呼吸机等医疗物资，为蒙古国抗疫提供了重要支持。“中国向我们提供的抗疫援助为保护蒙古国人民健康作出了重要贡献，展现了蒙中钢铁般的友谊。”巴德尔勒说。

巴德尔勒表示，截至2022年底，中国已连续18年成为蒙古国第一大投资来源国和贸易伙伴国，蒙中贸易总额占蒙古国对外贸易总额的60%以上。2021年，蒙中双边贸易额克服疫情影响逆势增长，首次突破100亿美元，2022年双边贸易继续保持增长势头。扎门乌德—二连浩特公路口岸自今年1月8日恢复通关后，两国人员往来增多，经贸关系将更加紧密。“希望蒙中两国继续深化务实合作，进一步便利物流运输，提高边境口岸通关能力，力争早日将双边贸易额提升至200亿美元。”

巴德尔勒表示，吸引中国游客赴蒙古国旅游是其重要内容之一，“蒙中两国有着漫长的边境线，边境口岸众多，未来两国直航航班数量将逐渐增加。我们欢迎更多中国游客选择最邻近、最方便的陆路及航空口岸进入蒙古国观光旅游，更好促进两国民心相通。”

“我们高度赞赏中国本着亲诚惠容理念同周边国家分享发展机遇。”巴德尔勒说，未来，蒙中双方将推进“一带一路”倡议同“草原之路”倡议、全球发展倡议同蒙方“新复兴政策”、中国“两步走”发展战略目标同蒙方“远景2050”长期发展政策对接，为两国关系深入发展注入强劲动力，进一步加强经贸、投资、矿产能源、基础设施、数字经济、绿色发展等领域合作，推动蒙中全面战略伙伴关系迈向更高水平，共同为国际和地区的和平稳定作出更多贡献。

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 03 版）

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