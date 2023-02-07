本报记者 沈小晓 韩晓明

走进埃及翻译家穆赫辛·法尔贾尼的家，首先映入眼帘的是会客厅墙壁上挂着的中国结、剪纸，还有格外醒目的“中阿友好杰出贡献奖”。

2016年1月，习近平主席访问埃及期间，会见法尔贾尼等10位阿拉伯友好人士，为他们颁发“中阿友好杰出贡献奖”，同他们一一握手，合影留念。

“习近平主席亲自给我颁奖，让我感到非常荣幸。这是我人生中最自豪的一刻。”法尔贾尼回忆起当时的情景，心情仍然十分激动。当时，同他一道获奖的联合国第六任秘书长、埃及前外长加利已年逾九旬。习近平主席来到他的身边，弯下腰同他握手，向这位中国人民的老朋友问好。“这一幕让我们更深切地感受到，习近平主席对中阿传统友谊的珍视和呵护。”

第二天，习近平主席在阿拉伯国家联盟总部发表题为《共同开创中阿关系的美好未来》的重要演讲。习近平主席在演讲中说：“昨天，我会见了获得‘中阿友好杰出贡献奖’的10位阿拉伯老朋友。正是有一代接一代的友好人士辛勤耕耘，中阿友好的大树才能枝繁叶茂、四季常青。”法尔贾尼说，习近平主席在重要演讲中提到10位获奖者，既让自己倍感温暖，也感到促进阿中友好责任重大。

法尔贾尼长期致力于中国文学研究与中文翻译，出版了多部中国古代典籍译著。记者来到他的书房，感受到他对翻译事业的热爱和严谨的工作态度——书案上摆满各类书籍，地上堆着的书足有1米多高；书房的门和墙上贴着他自己书写的中阿双语对照短句，字迹工工整整：“四海之内，皆兄弟也”“既须求真，又须喻俗”……法尔贾尼的阿文翻译作品，包括《论语》《诗经》《道德经》《战国策》等中国典籍，以及《尘埃落定》《牛》等中国当代文学作品。2013年，法尔贾尼获得中华图书特殊贡献奖，成为首位获得该奖项的阿拉伯人。

“历史上，中华文明和阿拉伯文明交相辉映。今天，我们要更多向对方汲取智慧和营养。”接受采访时，法尔贾尼特别引用了习近平主席在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上讲的这句话。他表示，要以此为激励，在翻译中国文学作品、促进阿中文化交流方面作出更大贡献。“中国文学作品是中华文化在漫长历史长河中的珍贵印记。我非常渴望把中国更好地介绍给阿拉伯读者，向他们展示悠久灿烂的中华文化。”

2014年3月，习近平主席在联合国教科文组织总部发表演讲时深刻指出：“文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”法尔贾尼对此印象深刻。他表示，习近平主席提出的共建“一带一路”倡议内涵丰富，特别是注重民心相通，搭建了十分重要的文明交流平台。“历史上，古丝绸之路打通了东西方的商贸通道，搭建了文明交流之路；如今，共建‘一带一路’再次为不同文化和思想交流互鉴创造了条件。阿拉伯国家正在积极‘向东看’，希望从中华文明中汲取养分。”

如今，中阿关系不断迈上新台阶。法尔贾尼告诉记者，“中文热”在阿拉伯国家持续升温，仅埃及目前就有10余所高校设立了中文系或开设中文教学课程。2022年10月1日起，中文教学进入埃及国民教育体系，成为可供中学生选修的外国语言，为埃及青年了解中国创造了更多机会。“‘中文热’极大促进了中华文化在埃及的传播，推动阿中民众相知相融，携手打造面向新时代的阿中命运共同体。”

“除了继续翻译中国文学作品，我还要在培养中文翻译人才方面倾注更多时间和精力，帮助阿拉伯青年翻译者队伍不断壮大。”法尔贾尼对未来已有构想，“在双方元首的战略引领下，阿中战略伙伴关系必将行稳致远。期待双方进一步密切在文学、艺术等领域的交流，携手书写更加辉煌的文明篇章。”

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)