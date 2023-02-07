崔洪建

美国《通胀削减法案》引发的美欧经贸争端仍在继续。一个热衷于搞单边主义、保护主义的美国，即使对盟友来说，也是问题制造者

美国《通胀削减法案》引发的美欧经贸争端仍在继续。欧盟认为美国借《通胀削减法案》推行保护主义政策，严重损害欧洲产业发展。欧盟委员会日前发布“绿色协议产业计划”，以对抗美国《通胀削减法案》给欧洲带来的不利影响。

去年8月，美国总统签署《通胀削减法案》，出台包括高额补贴在内的大量激励措施，以推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土的生产和应用。欧盟认为该法案将欧洲企业在北美以外的生产排除在补贴范围之外，明显违背了世界贸易组织的非歧视性原则，因此将该法案中的多项税收抵免条款列为“问题条款”。在欧盟看来，该法案奉行“美国优先”，实质上反映了单边主义政策逻辑。

欧盟对美国《通胀削减法案》的反应如此强烈，是因为该法案会对处于能源转型脆弱期的欧洲产生巨大冲击。欧盟2019年提出“绿色新政”，能源转型成为欧盟资金、技术和政策投入的优先领域，也是欧盟参与未来产业竞争、提振就业、促进经济增长的希望所在。乌克兰危机发生后，欧盟实现能源转型的任务更加迫切，但面临的不利因素明显增多，美国推出《通胀削减法案》对欧盟可谓雪上加霜。尽管该法案重点内容以“推进绿色转型”为名，但其采取的歧视性措施是以破坏开放经济和公平竞争环境、损害其他经济体的产业利益、激化补贴战和贸易战等恶性竞争为代价。欧盟面临着与美国实力不对称、内部利益难协调等难题，难以在财政投入、技术转化以及政策协同等方面与美国进行长期竞争，因此担心相关产业被美国掏空，强烈反对美方以牺牲他方利益，尤其是损害盟友利益为代价来扩大自身利益。

如果任由美国实施《通胀削减法案》，欧盟将丧失自身在绿色产业领域的规则制定、政策体系、技术发展等优势。从长期看，欧盟在全球气候治理中的影响力也有可能被削弱。在现实利益层面，欧盟最为担心的是该法案对欧洲汽车制造业转型的冲击。汽车制造业是欧洲的重要产业，德国更是世界主要汽车生产国之一。德国汽车制造业受美国《通胀削减法案》补贴效应的冲击最为直接。在该法案冲击下，德国企业扩大本土投资的信心明显下降。既要面临来自美国企业的激烈竞争，又要遭受美国单边主义和保护主义政策的打压，德国的核心产业利益受到严重威胁。德国总理朔尔茨批评美方政策为贸易保护主义，强调“保护主义阻碍竞争和创新，不利于减缓气候变化”。欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯也指出，欧美需要同样的游戏规则，“我行我素既没有效率，也不可取”。

迫于欧盟压力，美国与欧盟成立专门工作组，自2022年10月以来进行了多轮谈判。美国承诺将欧洲的商用新能源汽车纳入其补贴范围，试图对后者稍加安抚，但这与欧盟的根本诉求相去甚远。综合看来，这一轮以产业补贴、规则竞争为标志的美欧经贸争端短期内恐难以化解。一个热衷于搞单边主义、保护主义的美国，即使对盟友来说，也是问题制造者。

（作者为中国国际问题研究院欧洲研究所所长）

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 03 版）

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