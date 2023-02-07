新华社安卡拉2月6日电（记者熊思浩）土耳其灾难和应急管理署6日发布消息说，当天发生在土耳其南部靠近叙利亚边境地区的强烈地震已导致该国至少2316人死亡、13293人受伤，另有5606幢房屋被毁。

据土灾难和应急管理署消息，卡赫拉曼马拉什省当地时间6日凌晨4时17分（北京时间9时17分）发生7.7级地震，震源深度7公里，周边的加济安泰普、哈塔伊、马拉蒂亚等多个省份震感强烈。目前，靠近叙利亚边境的哈塔伊省死亡人数最多。土卫生部长科贾说，该省至少有520人在地震中遇难，当地有两幢医院大楼倒塌。

土灾难和应急管理署说，救援队伍迄今已从废墟中救出至少6445人，目前仍在搜寻幸存者。据土耳其NTV电视台报道，救援队伍从卡赫拉曼马拉什省一幢倒塌楼房里成功救出2名儿童。

此外，土耳其军方已出动3000多名士兵前往灾区参加救援。土国防部当天开设空中走廊，以便搜救队伍尽快抵达灾区。在加济安泰普省的努尔达伊区，土军士兵从倒塌的楼房中救出一名儿童。

为悼念地震死难者，土耳其已宣布全国哀悼7天。土耳其教育部宣布全国各级学校停课一周。

中国驻土耳其大使馆确认，目前暂无中国公民伤亡报告。

土耳其位于地震多发带。2011年，土耳其东部凡省发生7.2级地震，造成644人死亡。2020年，土耳其西部爱琴海海域发生6.6级地震，造成116人死亡。

(责编：袁勃、牛镛)