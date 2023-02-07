新华社安卡拉/大马士革2月6日电（记者熊思浩 汪健）土耳其与叙利亚当地时间6日傍晚发布的官方消息显示，当天凌晨发生在土耳其南部靠近叙边境地区的强烈地震已致两国超过1900人死亡、逾万人受伤。救援工作正紧张开展，但受到当地恶劣天气影响。

中国驻土耳其、叙利亚大使馆确认，目前暂无中国公民伤亡报告。

据土耳其灾难和应急管理署消息，卡赫拉曼马拉什省当地时间6日凌晨4时17分（北京时间9时17分）发生7.7级地震，周边多个省份震感强烈。当地电视台画面显示，地震发生后，许多居民穿着睡衣和T恤从家中跑出，聚集在冰雪覆盖的街道。

土耳其副总统福阿德·奥克塔伊6日傍晚说，地震在该国已造成至少1541人死亡、9733人受伤，3471幢建筑被毁。他此前在记者会上说，当地至少发生78次余震。

土灾难和应急管理署已将应急响应等级提升至最高级第四级。土政府、军方以及民间搜救力量正紧急前往灾区展开救援。灾难和应急管理署说，目前现场参与搜救人员已达近万人，救援车辆216辆。土军方紧急调集大型军用运输机18架, 其中6架已飞抵灾区。

土耳其总统埃尔多安说，救援人员已从废墟中至少救出2470人。

当地媒体报道，卡赫拉曼马拉什省的帕扎尔哲克、埃尔比斯坦和蒂尔克奥卢三地受灾最为严重。目前，土耳其灾区正在下大雪，傍晚时分的气温降至零下10摄氏度左右，严重影响救援行动。

叙利亚卫生部最新消息显示，地震已致叙境内403人死亡、1284人受伤。伤亡人员主要集中在阿勒颇省、拉塔基亚省、哈马省、塔尔图斯省等叙中北部省份，伤亡数字可能会进一步增加。

据叙利亚通讯社报道，叙总统巴沙尔已召开内阁紧急会议，评估地震影响并研究制定紧急救援方案。由叙总理侯赛因·阿尔努斯和政府各部门官员参与的“中央行动室”已经成立，全天候协调领导救灾工作。

现场视频显示，阿勒颇省、哈马省多地房屋严重垮塌。受灾地区民众和救援队伍正在废墟上持续开展救援，不时有伤亡者被运出。

叙文物和博物馆总局收到的初步报告显示，一些省份考古遗址在地震中受损。

中国国家国际发展合作署新闻发言人徐伟6日表示，中方对土耳其地震造成土耳其、叙利亚人员伤亡和财产损失表示慰问和关切，正与两国相关部门保持沟通，愿根据灾民需要提供紧急人道主义援助。

俄罗斯、伊朗、黎巴嫩、约旦和一些欧盟国家也表示将为灾区提供援助。俄紧急情况部说，两架载有救援人员的伊尔-76运输机已准备飞往土耳其参加救灾。欧盟应急响应协调中心正在协调欧洲的救援部署。来自荷兰和罗马尼亚的援救团队已启程奔赴灾区。

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