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土耳其强震已致叙利亚403人死亡

2023年02月06日21:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网大马士革2月6日电 （记者薛丹）据叙利亚卫生部消息，2月6日发生在土耳其的强地震已造成叙利亚403人死亡、1284人受伤。

中国驻叙利亚大使馆向记者确认，目前暂无在叙中国公民在地震中伤亡，特别提醒在叙中国公民密切关注当地政府发布的预警信息，提高警惕，加强防范余震及其他次生灾害，做好应急准备。

另据叙利亚文物部门消息，这场强震还对叙利亚阿勒颇、哈马和塔尔图斯三个省的古建筑造成了破坏，博物馆内的文物也不同程度受损。

叙利亚总统巴沙尔·阿萨德6日上午主持部长会议紧急会议，听取地震造成的破坏情况并对震后救援工作进行安排部署。目前，叙利亚已制定了应急行动计划，由全天候运作的中央行动室牵头，动员民防、消防、卫生、公共建筑公司及其在各省的分支机构、所有服务机构和公共服务部门的所有团队和能力，开展救援行动。动员卫生部、国防部和高等教育部的所有医务人员为伤员提供紧急医疗服务。叙利亚石油和矿产资源部向所有省份增加了汽油和柴油的供应，准备全天候立即响应任何紧急需求。

(责编：高歌、常红)

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