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日本研发出促进脑损伤修复的生物材料

2023年02月06日21:12 | 来源：新华网
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　　新华社东京2月6日电（记者钱铮）日本自然科学研究机构生理学研究所近日发表公报说，该所研究人员参与的团队研发出一种生物材料，该材料在动物实验中被观察到能促进脑部受损的实验鼠新生神经元的迁移，并能改善脑损伤造成的运动功能障碍。

　　公报说，哺乳动物出生后，其大脑特定部位仍不断有新的神经元产生。如果发生脑损伤，新生神经元能够迁移到受损部位，促进大脑功能修复。然而由于缺少足够的发挥“脚手架”功能的细胞来引导新生神经元高效迁移，自然发生的新生神经元迁移在改善脑损伤导致的功能障碍方面效果并不理想。

　　日本生理学研究所研究人员参与团队研发出一种超分子生物材料，这种人工材料含有促进新生神经元迁移的细胞黏附分子——神经钙黏蛋白的胞外结构域。这种液态材料被注入大脑受损部位后，其分子会在注射部位附近聚集，形成纤维状结构，并变成凝胶状。

　　研究人员通过小鼠实验观察到，这种新型生物材料不仅能促进新生神经元向大脑表面受损部位迁移，还能促进它们向大脑深处受损部位迁移。研究人员认为，这种生物材料能在一段时间内为脑内新生神经元持续迁移提供支撑点。

　　在脑损伤小鼠被注射生物材料一个月后，研究人员对损伤修复情况进行评估发现，注入的生物材料已经分解，在损伤严重的靠近小鼠大脑表面部位有很多由新生神经元分化而来的成熟的神经元。

　　研究人员对实验鼠进行的步行功能测试也发现，注射了这种生物材料的脑损伤实验鼠步行功能恢复到与健康实验鼠相近的水平。

　　相关论文已发表在新一期国际期刊《生物材料》杂志上。公报说，这项研究成功利用新型超分子生物材料促进了脑损伤小鼠新生神经元的迁移，如果能应用类似技术在生物体内形成包含其他细胞黏附分子的支撑点，有望用于治疗脑损伤以外的疾病。

(责编：高歌、常红)

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