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巴勒斯坦媒体:以军在约旦河西岸打死5名巴勒斯坦人

2023年02月06日20:17 | 来源：新华网
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　　新华社拉姆安拉2月6日电（记者柳伟建）据巴勒斯坦媒体报道，以色列军队6日在约旦河西岸城市杰里科同巴勒斯坦人发生冲突，开枪打死5名巴勒斯坦人。

　　据巴勒斯坦媒体报道，以军当天进入杰里科南部一难民营开展搜捕行动，与巴勒斯坦人发生冲突并开枪打死巴勒斯坦人，死者包括来自巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的武装人员。目前以军已扣押死者遗体。

　　当地消息人士告诉新华社记者，另有13人在冲突中受伤，其中一人伤势较重。

　　以色列国防军当天发表声明说，以军在此次行动中逮捕7名“通缉人员”，并打死多名“恐怖分子”，无以军士兵在行动中伤亡。

　　巴以地区紧张局势近期有所加剧。1月26日，9名巴勒斯坦人在杰宁难民营遭以军枪杀。1月27日凌晨，数枚火箭弹从加沙地带射向以色列，以军则出动战机轰炸哈马斯在加沙地带的军事目标。当晚，一名巴勒斯坦人在东耶路撒冷一犹太人定居点开枪射杀7人。随着巴以局势升级，巴方宣布停止与以方在安全领域的合作，以方也宣布一系列针对巴勒斯坦人的惩罚措施。

(责编：高歌、常红)

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