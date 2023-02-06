新华社北京2月6日电 部分西方国家关闭驻土耳其领事馆风波持续发酵，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安5日警告，那些西方国家将为此“付出代价”。

埃尔多安在一场青年座谈会上说，土耳其外交部近日召见上述西方国家驻土大使。“我们发出了必要的最后通牒，告知他们‘如果继续这样做，将为此付出沉重代价’。”这场座谈会在早些时候录制，于5日播出。

2022年5月18日，土耳其总统埃尔多安在安卡拉发表讲话。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

埃尔多安认为，西方国家企图“拖延更多时间”，影响5月土耳其总统选举结果。土耳其6日将召开内阁会议就此事作出“必要决定”。

土耳其外交部2日召见美国、荷兰、瑞士、瑞典、英国、德国、比利时、法国及意大利驻土大使，对这些国家以所谓“安全原因”暂时关闭驻伊斯坦布尔领事馆或发布有关土耳其的安全预警表达不满。土方认为，上述国家没有提供支持其安全遭受威胁的信息。

2022年12月29日，人们在土耳其伊斯坦布尔街头行走。（新华社记者沙达提摄）

土耳其官方阿纳多卢通讯社5日援引伊斯坦布尔警方声明报道，没有发现任何针对外国人“具体威胁”的证据。

土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢早些时候说，一些西方国家选择关闭其在土耳其的领事馆无异于对土耳其发动“心理战”。在他看来，这些国家在试图破坏土耳其的旅游业，这些行为是西方国家阴谋的一部分，目的是阻碍土耳其旅游业复苏。（李彦南）

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