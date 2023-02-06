新华社北京2月6日电 美国民主党籍联邦参议员科里·布克5日说，他正在推动一项警务改革法案，然而鉴于共和党掌控的国会众议院对此“兴趣寥寥”，想要按照立法程序最终促成法案通过将面临“艰难战斗”。

布克当天接受美国全国广播公司《与新闻界对话》节目采访时说，他将“所有努力放在”推动警务改革法案上，但是民主党掌控的参议院要想通过任何法案，仍需共和党掌控的众议院“开绿灯”。

2月2日，在美国马萨诸塞州波士顿，一名女子手持标语参加集会，抗议警察暴力执法。新华社发（朱子于摄）

美国警察暴力执法问题近年日益突出，但由于警察享受一定豁免权，民事起诉警察在美国极为困难。据路透社报道，布克推动的警务改革法案旨在降低美国司法部起诉问题警察的门槛，还包括增加警察培训预算等内容。

按照立法程序，参议院通过的法案还需在众议院获得通过，形成两院统一版本后交由总统签字确认。布克称，他一直与共和党籍联邦参议员林赛·格雷厄姆讨论警务改革法案的关键分歧，对方释放出积极信号。

布克说，他上周与格雷厄姆的会面令人振奋。“我有一种感觉，我们有可能在参议院做一些事。但请记住，在参议院通过的法案……并不意味着会在众议院获得通过。”

按路透社说法，共和党人普遍不看好国会能够通过警务改革法案。

这是2月1日在美国田纳西州孟菲斯市泰尔·尼科尔斯追悼会上拍摄的印有尼科尔斯照片的画册。新华社发（梅卡摄）

美国社会一直呼吁改革警察系统，相关努力却在党争中举步维艰。2020年5月，非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭警察暴力执法身亡后，美国多地爆发抗议示威，要求国会推动警务改革立法的呼声日渐高涨。

2020年6月，当时民主党掌控的众议院表决通过警察执法公正法案，以强化对警察不当行为的问责。不过，当时共和党掌控的参议院未对法案进行表决。2021年3月，众议院再次表决通过这项法案，但两党分歧使该法案在参议院受阻，未能实现立法。

今年1月，非洲裔男子泰尔·尼科尔斯在田纳西州孟菲斯市遭多名警察殴打致死，再度引发美国社会对改革警察系统的讨论。不少分析人士指出，警察暴力执法只是问题表象，美国社会根深蒂固的系统性种族歧视才是问题根源。（刘曦）

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