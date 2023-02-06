人民网伦敦2月6日电 （余颖、桂孟秋）近日，第二届北京大学汇丰商学院“黉门对话”在英国校区举行，130余位多国专家学者以线上或线下方式参会，围绕主题“国际汉语教育理论与实践”展开对话与交流。

法国著名汉学家白乐桑教授，罗马尼亚著名汉学家、翻译家、布加勒斯特大学白罗米教授、中国汉考国际教育科技有限公司董事长兼总经理李佩泽博士发表主题演讲。三位主讲嘉宾均为各国参与设计中文语言能力标准的设计者。嘉宾们围绕国际中文教育语言能力标准与测试、最新颁布的等级标准在欧洲国家的落地与实施，以及未来可能面临的问题与挑战等方面分享了各自的观点。随后，来自剑桥大学的袁博平教授、英国理启蒙大学的张新生教授与三位主讲嘉宾进行了热烈的互动研讨。

活动讨论现场。桂孟秋摄

此外，英国伦敦大学学院杜可歆教授作题为《英国学校的汉语评估——挑战与机遇》的演讲，向大家介绍了“汉语培优项目”的开展情况，以及英国考试局对中文科目的测试与评估，讨论了如何将HSK考试与英国基础教育的考评相结合以促进中文学习等问题。杜可歆教授作为英国培优项目的主要负责人，同时为汉语课程设计与测试及中文教育在英国基础教育阶段的开展作出了突出贡献。

在论坛环节，来自英国伦敦太古中文中心及哈里斯联盟的教育专家James Stagg，Prior Park College的欧亚语言系主任Beth Main，The Oxford Academy的汉语教学部负责人李思野分别就“拼音教学与英语自然拼读法的结合”，“以欧洲语言为中心的测评体系下的中文学习动机”以及“英国Key Stage 3-5阶段中文学科实际教学情况”等话题发言。航天器工程师Oliver Cotton，诺丁汉大学中文系学生Torin Audoire，以及来自伦敦大学的人工智能专家Alastair Moore博士则分享了自己学习汉语的故事、学习策略与工具，交流探讨人工智能技术的发展对外语学习及外语翻译所带来的变化。

作为北京大学的第一个海外校区，北大汇丰商学院英国校区自成立起即将建立中外学者学术交流的平台作为其职责与使命之一。第二届“黉门对话”再次将来自世界各地的专家学者汇聚一堂，进行思想碰撞和学术交流，促进对国际汉语教育的的关注。

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