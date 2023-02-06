人民网北京2月6日电 （崔译戈）2月6日，商务部国际贸易经济合作研究院在线下线上同步举办《中国绿色贸易发展报告（2022）》发布会暨研讨会。会上，商务部国际贸易经济合作研究院发布《中国绿色贸易发展报告（2022）》（简称“报告”），与会专家就我国绿色贸易发展进行了交流研讨。

商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明在致辞中表示，实现高质量发展，促进人与自然和谐共生是中国式现代化的本质要求。发展绿色贸易，既是推动经济高质量发展的必由之路，也是实现人与自然和谐共生的内在要求，更是胜利实现全面建成社会主义现代化强国目标的战略选择。

报告显示，近年来，全球绿色贸易规模持续扩大，中国、欧盟、美国发展靠前。2021年，中国绿色贸易额达到11610.9亿美元，超过欧盟成为全球第一大绿色贸易国，在全球占比达到14.6%，比2020年提升1.5个百分点。

报告指出，中国各省市绿色贸易发展差异明显。东部沿海等发达地区发展规模靠前，广东、江苏、上海、浙江等已基本形成产业链完整、门类齐全、领域广泛的环境产业体系；川渝地区凭借良好的资源禀赋和产业基础，绿色贸易发展水平靠前；中西部其他省份发展基础相对薄弱，绿色贸易额占比较低，但近年来发展增速显著。

报告认为，在全球合作应对气候变化的背景下，国际贸易规则“绿化”发展趋势明显，碳规则将成为国际经贸规则的重要组成部分，围绕低碳规则制定权的博弈将更趋激烈。随着各国陆续宣布到21世纪中叶将达到净零排放目标，碳排放交易成为实现减排目标的重要政策工具，全球碳市场发展迅速。我国碳排放权交易市场建设仍处于起步阶段，需要进一步加强体制机制建设。

报告建议，探索设立“国家绿色贸易发展示范区”，打造高水平、高标准、高层次的国际低碳规则对接先行区和绿色贸易促进平台；加快制定科学完善的《绿色低碳产品进出口货物目录》，厘清当前和未来一段时期国际绿色低碳产品进出口货物重点领域，在满足国内绿色低碳产品市场需求的同时，为开拓国际市场抢占应对气候变化制高点打下制度基础。

商务部研究院长期以来跟踪研究绿色贸易发展，此次报告是继2017年发布首部绿色贸易发展报告后的最新研究成果，未来将持续跟踪研究。

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