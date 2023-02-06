人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

商务部研究院发布《中国绿色贸易发展报告（2022）》

2023年02月06日16:55 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京2月6日电 （崔译戈）2月6日，商务部国际贸易经济合作研究院在线下线上同步举办《中国绿色贸易发展报告（2022）》发布会暨研讨会。会上，商务部国际贸易经济合作研究院发布《中国绿色贸易发展报告（2022）》（简称“报告”），与会专家就我国绿色贸易发展进行了交流研讨。

商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明在致辞中表示，实现高质量发展，促进人与自然和谐共生是中国式现代化的本质要求。发展绿色贸易，既是推动经济高质量发展的必由之路，也是实现人与自然和谐共生的内在要求，更是胜利实现全面建成社会主义现代化强国目标的战略选择。

报告显示，近年来，全球绿色贸易规模持续扩大，中国、欧盟、美国发展靠前。2021年，中国绿色贸易额达到11610.9亿美元，超过欧盟成为全球第一大绿色贸易国，在全球占比达到14.6%，比2020年提升1.5个百分点。

报告指出，中国各省市绿色贸易发展差异明显。东部沿海等发达地区发展规模靠前，广东、江苏、上海、浙江等已基本形成产业链完整、门类齐全、领域广泛的环境产业体系；川渝地区凭借良好的资源禀赋和产业基础，绿色贸易发展水平靠前；中西部其他省份发展基础相对薄弱，绿色贸易额占比较低，但近年来发展增速显著。

报告认为，在全球合作应对气候变化的背景下，国际贸易规则“绿化”发展趋势明显，碳规则将成为国际经贸规则的重要组成部分，围绕低碳规则制定权的博弈将更趋激烈。随着各国陆续宣布到21世纪中叶将达到净零排放目标，碳排放交易成为实现减排目标的重要政策工具，全球碳市场发展迅速。我国碳排放权交易市场建设仍处于起步阶段，需要进一步加强体制机制建设。

报告建议，探索设立“国家绿色贸易发展示范区”，打造高水平、高标准、高层次的国际低碳规则对接先行区和绿色贸易促进平台；加快制定科学完善的《绿色低碳产品进出口货物目录》，厘清当前和未来一段时期国际绿色低碳产品进出口货物重点领域，在满足国内绿色低碳产品市场需求的同时，为开拓国际市场抢占应对气候变化制高点打下制度基础。

商务部研究院长期以来跟踪研究绿色贸易发展，此次报告是继2017年发布首部绿色贸易发展报告后的最新研究成果，未来将持续跟踪研究。

(责编：崔译戈、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部