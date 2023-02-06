新华社安卡拉/大马士革2月6日电（记者王腾飞 熊思浩 汪健）土耳其副总统福阿德·奥克塔伊6日说，当天凌晨发生在土耳其南部靠近叙利亚边境地区的强烈地震已在该国造成284人死亡、2300多人受伤。叙利亚卫生部说，地震已致叙中北部省份共237人死亡、639人受伤。

中国驻土耳其大使馆当天向新华社记者确认，目前暂无在土中国公民在地震中伤亡。

奥克塔伊当天在记者会上说，目前至少发生了78次余震，地震在土耳其已造成1710座楼房倒塌。

叙利亚卫生部当天发布的最新消息说，地震已致阿勒颇省、拉塔基亚省、哈马省、塔尔图斯省等中北部省份共237人死亡、639人受伤。

据土耳其媒体报道，该国至少10个省份受到地震波及，部分公路开裂、坍塌，机场受损。土耳其广播电视台播出了震区房屋倒塌和人员聚集于街头的画面。土耳其总统埃尔多安当天说，土耳其相关部门已经展开救援工作。

新华社驻大马士革记者得到的现场视频画面显示，叙北部主要城市阿勒颇多处房屋垮塌，救援工作正在展开。包括首都大马士革在内多地震感明显。叙利亚通讯社援引叙卫生部官员的话报道，应急处置、伤员转送救治的工作正在进行中。

根据土灾难和应急管理署发布的消息，卡赫拉曼马拉什省当地时间6日4时17分（北京时间9时17分）发生7.4级地震；加济安泰普省于4时26分发生6.4级地震。周边几个省份都有强烈震感。另据美国地质调查局地震信息网消息，此次地震的震级为7.8级。

土耳其位于地震多发带。2011年，土耳其东部凡省发生7.2级地震，造成644人死亡。2020年，土耳其西部爱琴海海域发生6.6级地震，造成116人死亡。

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