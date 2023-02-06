新华社安卡拉2月6日电（记者熊思浩 王腾飞）土耳其灾难和应急管理署6日发布消息说，该国东南部地区当天清晨发生强烈地震。据土耳其媒体报道，地震已造成至少50人死亡，另有多人受伤，许多建筑倒塌。

根据土灾难和应急管理署消息，卡赫拉曼马拉什省当地时间6日4时17分（北京时间9时17分）发生7.4级地震；加济安泰普省于4时26分发生6.4级地震。此外，周边几个省份都有强烈震感。另据美国地质调查局地震信息网消息，此次地震的震级为7.8级。

目前，土耳其官方暂未发布人员伤亡情况。当地媒体援引土官员的话报道，地震已造成至少50人死亡。土耳其广播电视台播出了震区房屋倒塌和人员聚集于街头的画面。

土耳其总统埃尔多安当天说，土耳其相关部门已经展开救援工作，搜救队伍已经被派往震区。土耳其内政部长索伊卢说，目前救灾应急响应等级已提升至最高级。

除土耳其外，周边黎巴嫩、叙利亚等国也受到此次地震影响。据黎巴嫩《东方-今日报》网站报道，黎巴嫩靠近黎土边境的地区当天震感明显，很多居民跑到街上避险。据叙利亚媒体报道，地震目前已造成叙利亚阿勒颇、哈马、拉塔基亚等地至少42人死亡、超过200人受伤。

土耳其位于地震多发带。2011年，土耳其东部凡省发生7.2级地震，造成644人死亡。2020年，土耳其西部爱琴海海域发生6.6级地震，造成116人死亡。（参与记者：刘宗亚）

(责编：苏缨翔、赵欣悦)