新华社北京2月6日电 综合新华社驻外记者报道：元宵节到来之际，中国文化节、联欢会、庙会、灯会等中国传统文化体验和交流活动在多国举行。观舞龙舞狮、赏太极拳、猜灯谜、写书法、品美食……海外民众在活动中感受到中国传统文化的巨大魅力。

5日晚，斐济首都苏瓦悦来大酒店三楼大厅内大红灯笼高悬，红色中国结格外喜人。由中国驻斐济大使馆、斐济中国文化中心及当地侨团举办的欢乐春节元宵联欢会在这里举行。精美的冰雪图片展令人流连忘返，斐济民族舞蹈、斐济时装秀、云南手鼓等精彩表演轮番上场，为嘉宾奉上一场文化视觉盛宴。斐济总统卡托尼韦雷祝愿中国在新的一年里更加成功繁荣，期待将两国关系提升到新高度。

5日在日本神奈川县横滨中华街举办的元宵灯会成为当地春节系列活动的压轴戏。中华街主要街道彩灯高悬，巨龙灯饰与中国特色的店家招牌相映生辉，中国特色美食门店前排起了长队……鼓乐奏响，横滨中华学校校友会国术团奉上精彩纷呈的舞狮表演。从东京赶来的桥本女士说，每到这时候她都会来这里感受中国春节的喜庆气氛，舞狮表演是她的最爱。横滨中华街发展会副理事长余凯表示，中国传统文化是拥有160多年历史的横滨中华街持续繁荣的基础。

5日早晨，许多新加坡民众来到当地历史悠久的天福宫祈福。寺庙用1400包大米摆成“米龟”，祝愿人们在新的一年富足平安、身体健康。傍晚，热闹的天福宫元宵节庙会拉开帷幕。舞狮、踩高跷、捏面人等赢得现场观众阵阵喝彩，猜灯谜、写书法等活动让市民们沉浸在中国传统文化中。带两个孩子来参加庙会的陈女士说：“今天的活动非常有意思，很适合亲子参加。我希望他们可以从小接触中国传统文化。”

在缅甸仰光中国文化中心和欢乐汉语教育中心共同主办的“走进中心过大年 欢天喜地闹元宵”联欢活动上，来宾们通过观看传统节日舞蹈和美食秀视频、歌舞表演以及猜灯谜、有奖竞答、灯笼制作等体验活动，共同感受中国传统文化的魅力。

中国驻埃及大使馆4日在开罗举办“2023年‘温暖迎春’旅埃华侨华人春节招待会”。现场张灯结彩，热烈友好，处处洋溢着欢快喜庆的节日氛围。大家与故旧重逢，同新友结交，共同许下对新一年的美好愿望，畅想中埃合作的光明未来。来自侨团、学联、中资企业的中埃各界人士为招待会奉献了精彩的文艺演出：阿拉伯语歌曲《我的故乡啊，真美丽》优美婉转、牵动人心；相声《没文化真可怕》妙趣横生、诙谐幽默；埃及歌手演唱的《如愿》《我和我的祖国》深情真挚、回味动听；中文教师志愿者演唱的《瀚宇之花盛开》将气氛推向高潮。埃及民航部长阿巴斯在招待会上表示，期待埃中全面战略伙伴关系在各个领域取得更大发展，希望更多中国游客尽早访埃。

巴西东北部城市若昂佩索阿的电力公司文化中心内，火红的中国灯笼挂满庭院，一个个中国风装饰的小展位让人仿佛置身中国庙会。在中国驻累西腓总领馆和帕拉伊巴州政府、帕拉伊巴州联邦大学联合举办的帕拉伊巴州首届中国文化节上，中国的舞狮与帕拉伊巴州民间舞蹈同台亮相；太极拳和功夫教学、书法体验、认识中国生肖和文字、品尝中国美食等活动吸引了大批巴西民众。帕拉伊巴州副州长卢卡斯·里贝罗表示，加强文化、人文交流才能更好地相互了解。文化节是双方分享各自文化的好机会。

2月4日下午，在美国得克萨斯州绍斯莱克市政府办公楼开设的“灯笼手工坊”吸引了不少当地民众。参与者在老师带领下体验制作小兔子灯笼。夜幕降临，街灯闪亮，人们提着灯笼聚集到市中心公园，伴随着舞龙有力的鼓声，跟随着舞龙少年的步伐，共同感受中国传统节日带来的喜悦与欢乐。（参与记者：张永兴、李 、张东强、金新、赵焱、姜俏梅、姚兵）

(责编：苏缨翔、崔越)