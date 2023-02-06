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以色列在约旦河西岸大规模逮捕巴勒斯坦杰哈德领导人

2023年02月06日11:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据阿拉伯媒体报道，以色列正在约旦河西岸进行大规模逮捕行动，巴勒斯坦杰哈德主要领导人和多名高层负责人被逮捕，目前埃及政府正积极斡旋，防止局势进一步升级。

据巴勒斯坦“祖国大地网”报道，2月5日凌晨，以色列突然在约旦河西岸多地开始大规模逮捕行动，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）重要领导人卡德尔在约旦河西岸的家中被逮捕；另外，杰哈德高级指挥官哈立德以及杰哈德多名重要成员也遭逮捕。杰哈德发表声明指出，“犹太复国主义者在约旦河西岸的逮捕行动，是试图影响我们人民的意志以及圣战者的坚定决心，但任何疯狂袭击都扑灭不了巴勒斯坦人民的抵抗火焰。”

据沙特《中东报》报道，为防止局势进一步升级，埃及政府正积极进行斡旋，先后与以色列、巴勒斯坦杰哈德和巴勒斯坦哈马斯进行了会谈，哈马斯领导人哈尼亚6日晚间将率团前往开罗。“祖国大地网”指出，尽管以色列表示在约旦河西岸的逮捕行动不会停止，但据来自埃及方面的权威消息，“以色列和巴勒斯坦任何一方都想使军事行动升级”。（安国章）

(责编：于洋、杨牧)

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