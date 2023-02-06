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常驻联合国粮农机构举办2023年元宵节招待会

2023年02月06日09:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马2月5日电 （记者谢亚宏）中国常驻联合国粮农机构代表处3日举办2023年元宵节招待会。美国、俄罗斯、英国、法国、巴西、印度、欧盟等101个国家或地区驻联合国粮农机构代表、大使，联合国粮农三机构负责人，意大利外交与国际合作部副部长玛丽亚·特里波迪，“77国集团和中国”罗马分部主席等共200余名嘉宾出席招待会。

中国常驻联合国粮农机构代表、大使广德福在致辞中表示，在过去一年，中国社会发展稳定向好，继续保持世界第二大经济体地位，全年国内生产总值超过121万亿元。特别在农业领域，粮食产量再创新高，达到6.87亿吨（13731亿斤），实现“十九连丰”。中国在办好自己事情的同时积极参与国际粮农合作，聚焦广大发展中国家农业诉求，尽一切可能支持全球农村减贫事业的发展。广德福指出，在事关全人类福祉和全球发展的重大问题上，靠任何一个国家的力量都远远不够。“中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国”，2023年中国将全面推进乡村振兴，加快建设农业强国，继续推进全方位农业对外合作，坚持在开放中合作、在合作中共赢。

特里波迪在致辞中表示，尽管在过去几年的疫情中遇到了困难和阻碍，意中两国在各领域仍保持着密切的伙伴关系，团结一致、共同努力重振经济，这充分体现了两国人民的深厚友谊，以及同为文明古国的友好交往，相信未来两国能够本着相互尊重与合作的精神，进一步深化两国双边关系，并持续加强同中国在联合国系统、G20以及欧盟和中国之间的密切协作，为全球稳定与发展做出贡献。最后，特里波迪代表意大利政府向友好的中国人民致以诚挚的新春祝福。

这是三年多来中国粮代处首次举办大型招待会，旨在加强与各成员国和联合国粮农机构之间的友好交流，紧密合作，共同加快推进实现2030年议程的各项可持续发展目标，共同构建更加公平、更有韧性的全球农业粮食体系，早日在全球范围内实现“零饥饿”“无贫困”的美好愿景。

(责编：于洋、杨牧)

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