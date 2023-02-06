老字号是我国工商业发展历史中孕育的“金字招牌”。近年来，在深耕国内市场的同时，越来越多老字号乘风“出海”，积极拓展海外市场，推动中国品牌走向世界。

不久前，在美国纽约时代广场大屏上，巨幅海报亮出“京珐景泰蓝，传统技艺，走向世界”的宣传语，中国红背景衬托下，景泰蓝“和平尊”熠熠生辉，来自世界各地的人们看到了中国传统技艺的艺术魅力。

“作为行业代表性企业之一，我们希望通过匠心产品向世界展示中国传统手工技艺之美，展示中国传统文化的独特魅力。”北京市珐琅厂有限责任公司常务副总经理董艳娜说。

走进北京市珐琅厂的生产车间，只见数十位师傅正在一丝不苟地对手中产品进行精雕细琢。制胎、掐丝、点蓝……制作景泰蓝前前后后加起来有100多道工序，每一道都含糊不得。

如今，像京珐景泰蓝这样走出国门的老字号不止一家。

开年以来，位于福建漳州的片仔癀生产车间加班加点，一批批产品陆续销往印度尼西亚、泰国、新加坡等多个国家。仅元月上旬，产品销量就达去年全年的十分之一；

上海老字号凤凰也迎来新飞跃，其生产的锂电助力自行车远销多个国家，售价是传统自行车的十倍乃至数十倍；

海鸥手表通过入驻全球速卖通等数字化平台，积极拓展海外市场，速卖通平台为企业量身打造“出海”方案，去年8月大促期间，海鸥手表多款单品销售额环比实现三位数增长……

“老字号有着悠远的历史沉淀和文化传承，是国家宝贵的品牌资源，具有巨大的经济价值和文化价值。近年来，越来越多老字号走出国门，向世界讲述中国的品牌故事，展示文化自信。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬说。

目前，我国有中华老字号1128家、地方老字号3277家，广泛分布在食品加工、餐饮住宿、居民服务等20多个领域。

（据新华社北京2月5日电 记者王雨萧、丁英华）

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