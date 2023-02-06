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忙起来的中国充满希望（望海楼）

■ 王俊岭
2023年02月06日09:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　春回大地，万象更新。放眼神州，人们又忙碌了起来：车站大屏，列车发车的间隔短了；餐厅门口，取号等座的队伍长了；田间地头，往返劳作的脚印密了；工厂车间，机器轰鸣的声音高了……

　　一个重新忙起来的中国，带给人们无限的希望。

　　忙起来，心里踏实。“有活儿干，日子就越来越好！”是很多劳动者的心声。毕竟，时光不等人。每一个忙碌的身影背后，都是一份稳稳的幸福。请看，合肥城隍庙，卖徽州毛豆腐、芙蓉蛋卷的小吃摊前人头攒动；天津古文化街，茶馆里座无虚席，相声大会传出阵阵欢声笑语；武汉硃山湖畔，东风本田的车间内焊花闪耀、悬臂挥舞，平均1小时就有70辆整车驶出工厂；义乌中国小商品城，7.5万个市场商户“火力全开”，迎接全球客商的到来……无论是农民工乘坐“务工专列”前往工厂，还是快递小哥骑上电动摩托驶向客户，抑或是水手拉响轮船汽笛扬帆远航，大家都在向着美好生活热情奔赴。

　　忙起来，机会更多。如今，中国经济体量已超过120万亿元，拥有超大规模的内需市场和最完整的产业体系。忙起来的中国，释放出的机遇不言而喻。这边，北京丰台刚宣布20个重大项目集中开复工，项目涵盖现代化产业体系、现代化基础设施体系等领域；那边，江苏南京就组织61个重大项目集中签约，总投资超800亿元，其中外资单个项目平均投资额达2.59亿美元。对广大中外企业来说，投资当下就是拥抱未来。德国法兰克福金融与管理学院教授霍斯特·勒歇尔说，随着中国优化调整防疫政策，经济增长内生动力增强，2023年中国经济增速有望达到5%甚至更高，各国企业对中国的商业信心高涨。美、英、德等多国在华商会表示，中国将继续成为外资优先投资目的地。

　　忙起来，就有奔头。个人忙、家庭忙、企业忙，最终反映到宏观上就是经济景气水平明显回升。国家统计局数据显示，1月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%，三大指数均升至扩张区间。面对新形势，全国各地纷纷吹响了拼经济的号角，政府部门积极拿出有力政策，让人们“忙”得更有奔头。延续实施有关个人所得税优惠政策，有力有序推进“十四五”规划102项重大工程实施，新增16条措施进一步鼓励外商投资设立研发中心，包机组团“出海”招商……政策举措正在和千行百业同频共振。“一切都表明，中国经济引擎将再发力。巴西市场已感受到来自中国的有利风向。”巴西《圣保罗州报》如是评价。

　　拉满弓，拧紧弦，聚精会神谋发展。忙起来的中国，热气腾腾，充满着生机与活力。在希望与挑战并存的2023年，中国人民将以更扎实的行动，为自身发展积蓄力量，为世界经济增添希望！

　　（作者为本报评论员）

(责编：苏缨翔、崔越)

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