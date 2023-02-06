人民网开罗2月5日电 （记者黄培昭）中国驻埃及大使馆2月4日举办“2023年‘温暖迎春’旅埃华侨华人春节招待会”。中国驻埃及大使廖力强以及埃及民航部长阿巴斯、埃及国家旅游促进局主席卡迪、埃中友协主席瓦利和副主席希夫尼大使等嘉宾出席。使馆张朝阳公使、吴立军公参、卢春生公参、杨荣浩公参，领侨处陈坚参赞以及在埃华侨华人、中资机构人员、孔子学院师生、中国留学生代表、埃智库学者等300余人欢聚一堂，共庆新春。

招待会在中埃两国雄壮激越的国歌声中拉开帷幕。廖力强热烈欢迎中埃各界朋友在中国新春佳节之际出席使馆举办的春节招待会，并向旅埃侨胞、学子和各界埃及朋友们致以美好的新春祝福。

廖力强表示，2022年在中阿关系发展史上是极不平凡的一年。首届中阿峰会成功召开，成为中阿关系上新的里程碑。2022年对于中埃关系而言也是极不寻常的一年。中埃关系历经国际和地区形势深刻复杂演变，战略性、全局性更加凸显。

廖力强代表使馆感谢各界友人为促进新时代中埃关系持续稳定发展作出的努力和贡献，表示在新的一年将一如既往把党和国家对海外同胞的关心关爱落到实处，积极践行“外交为民”，提供暖心周到服务。

埃及民航部长阿巴斯向廖力强表示，很荣幸应邀出席中国使馆举办的春节招待会，同旅埃华侨华人及埃各界朋友共同庆祝中国农历新年。衷心祝愿友好的中国和中国人民在新的一年国泰民安，诸事顺遂。祝愿埃中全面战略伙伴关系在包括民航在内的各个领域取得更大发展，期待更多中国游客尽早访埃。

埃及国家旅游促进局主席卡迪表示，埃中两国的传统友谊起源于两大古老、灿烂文明的交相辉映，体现在两国政府和人民在政治、经济、社会等各领域的强劲关系。埃及政府和人民热烈欢迎中国游客，期待中国赴埃游客数量超越疫情前水平，埃及各大旅游景点已完全做好迎接中国游客的准备。埃方致力于为中国游客提供各种周到贴心的服务，让中国游客能够体验埃及历史古迹、文化遗产以及多样文化产品的魅力，满足他们的各类期待。

埃中友好协会副主席希夫尼表示，祝愿中国向着最新目标稳步前进，在全面建成小康社会的基础上继续提高人民收入水平，不断取得新的辉煌。

埃及中国和平统一促进会会长陈建南、埃及中国学联会长摆克成、埃及中国商会会长常伟才在致辞中表达了对祖国综合实力日益强大、国际地位不断提升的自豪之情，表示旅埃同胞的奋斗历程与祖国发展密切相关，祖国强盛是海外同胞事业有成的坚实后盾。新时代新征程上，旅埃华侨华人和中资机构工作人员将继续充分发挥各自优势，推动中埃合作不断迈向新的台阶。

来自侨团、学联、中资企业的中埃各界人士为招待会奉献了精彩的文艺演出。招待会持续近3个小时。现场张灯结彩，热烈友好，处处洋溢着欢快喜庆的节日氛围。大家与故旧重逢，同新友结交，共同许下对新一年的美好愿望，畅想中埃合作的光明未来。许多来宾表示使馆举办这场精彩的招待会为埃及民众提供了解中国、亲近中国的窗口，赞赏中国传统文化博大精深、现代发展日新月异，希望未来中埃两国人民有更多机会深入交往、共话合作。

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