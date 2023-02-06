2月3日，在毛里求斯首都路易港“欢乐春节”活动现场拍摄的舞龙表演。

戴 比摄（新华社发）

2月3日，学生在俄罗斯国立人文大学孔子学院举行的庆新春晚会上猜谜语。

新华社记者 曹 阳摄

2月4日，在澳大利亚悉尼海事博物馆，游客在“欢乐春节——走进博物馆过大年”文化体验活动中体验戏曲脸谱绘画。

新华社记者 白雪飞摄

新华社北京2月5日电 猜灯谜、听民乐、看花车、品美食……连日来，丰富多彩的“闹元宵”、贺新春活动在多国举行，让海外民众感受到浓浓的中国年味和中国传统文化的魅力。

在元宵节到来之际，“欢乐春节——走进博物馆过大年”文化体验活动4日在澳大利亚海事博物馆拉开帷幕。活动由悉尼中国文化中心和澳大利亚海事博物馆共同主办，持续至5日。除了舞龙舞狮、中国古典舞、民乐演奏等表演，活动还设立书法、国画、戏曲脸谱等多个体验式工作坊。“我很喜欢中国文化，包括中国古典舞、传统乐器等。”悉尼市民塞普尔韦达期待通过此次活动更深入了解中国文化。

2023年德国华侨华人“温暖迎春”联欢晚会4日晚在柏林举行，武术、古琴与竹笛合奏、国风街舞等表演引得观众掌声不断。柏林工业大学学生李紫珂把亲手绘制的十余张兔年贺卡送给现场观众。她说，很多德国观众表示很喜欢她做的贺卡，还和她一起讨论了各自的生肖。晚会总导演、德国中欧文化艺术交流协会会长陈媛媛说，希望通过这样的活动让更多德国观众以及“华二代”“华三代”了解中国传统文化。

4日，来自新西兰政学界、中国驻新西兰大使馆和多家华人社团的嘉宾以及中新两国民众等300余人参加了2023年惠灵顿华社联欢会。太极拳、腰鼓、京剧、旗袍表演等节目赢得热烈掌声。观众还兴致勃勃地参与了现场举办的书法、猜灯谜、写春联、茶艺等文化展示活动。

3日，位于克罗地亚首都萨格勒布的马蒂亚·古贝茨国际学校张灯结彩。为迎接元宵节，萨格勒布大学孔子学院的教师在这里举办“中国节进校园”活动。舞狮、传统服饰秀、民乐演奏、太极扇等精彩节目赢得阵阵喝彩。孔院中方院长杨海燕说，在新的一年里，孔院将举办更多中华传统文化进校园、进社区活动，让更多克罗地亚人了解中国。

“‘山上还有山’，这个字谜的答案是不是‘出’呀？”3日，在俄罗斯国立人文大学孔子学院举行的庆新春晚会上，16岁的科沙试探着问一旁的中文老师。在得到肯定答复后，他激动地与双胞胎兄弟尼基塔击掌庆祝。

和这对兄弟一起，孔子学院师生、中国留学生和莫斯科市民近200人当天欢聚一堂，参加书法、茶艺、太极拳等中国文化体验活动。学习中文已5年的俄罗斯姑娘妮娜说，中国春节体现了家庭团聚的重要价值，希望以后有机会到中国“完整体验一次地道的中国年”。

在毛里求斯首都路易港，“欢乐春节”花车巡游和广场庆典活动3日举行。花车队伍从市政厅出发，途经议会大厦、皇家大道等标志性地点，沿途欢歌笑语、游人如织。在花车巡游后举行的广场庆典活动上，古筝弹奏、古典舞蹈、魔术表演等节目精彩纷呈。参加活动的毛里求斯副总理胡斯努表示，中华文化是毛里求斯多元文化的重要组成部分。

博茨瓦纳大学孔子学院3日在教学点丽海国际小学举办“我爱中国年”迎新春活动，与当地500多名师生共庆兔年新春。“筷子夹花生”“百发百中（乒乓球）”等游戏将活动气氛推向高潮，孩子们对如何用筷子以及中国美食、传统服饰表现出浓厚兴趣，纷纷表示希望今后能参与更多这样的活动。

在罗马尼亚首都布加勒斯特，“欢乐春节”中国电影日活动3日拉开帷幕，开幕式上播放了苏州非遗题材纪录片《天工苏作》。此次活动将持续至9日，《铁道英雄》《中国机长》等中国影片将登陆罗马尼亚当地院线。罗马尼亚影评人尼斯托尔说，希望当地观众通过电影日活动加深对中国的了解，希望罗中两国电影界加强交流与合作。

（综合新华社驻外记者报道 参与记者：耿鹏宇、凌馨、陈进、李学军、滕军伟、郝亚琳、杜哲宇、卢怀谦）

(责编：苏缨翔、崔越)