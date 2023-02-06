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俄罗斯：丹麦不提“北溪”泄漏调查进展令人生疑

2023年02月06日08:56 | 来源：新华网
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俄罗斯驻丹麦大使弗拉基米尔·巴尔宾5日说，丹麦就“北溪”天然气管道泄漏事件启动调查以来，没有提供任何关于调查进展和结果的信息，这令人生疑。

巴尔宾当天接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，丹麦方面迄今没有公布“北溪”调查进展和结果的相关信息，也未与俄方合作。丹麦方面如此保密引发许多疑问。

巴尔宾说，外界普遍认为“北溪”管道泄漏经过精心准备。袭击者需要时间，实地前往事发地点。事发地位于丹麦和瑞典专属经济区，而俄方在事发前未获准进入这一水域。

去年9月，俄罗斯向欧洲输送天然气的“北溪-1”和“北溪-2”管道在瑞典和丹麦附近海域出现4处泄漏点。欧洲当事几国认为管道发生爆炸可能是遭人为破坏，俄方指责西方国家制造破坏。

俄罗斯曾向瑞典和丹麦提议成立联合调查组，但遭拒绝。俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃上月12日暗示，瑞典方面“有所隐瞒”，没有与俄方分享调查进展。

扎哈罗娃说，瑞典和丹麦拒绝俄方参与调查，可能是因为如果“俄方经过客观调查”，发现“这场破坏活动和恐怖主义背后的策划者和执行者”，“结论可能令（有些）人难堪”。

“北溪-1”管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。“北溪-2”管道2021年建成，与“北溪-1”基本平行，尚未投入使用，但有部分天然气封存在管道内。（张旌）

(责编：苏缨翔、崔越)

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