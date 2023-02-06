新华社瓦莱塔2月5日电（国际观察）欧盟对俄油品限价禁运成效如何

新华社记者陈文仙 李骥志

欧盟对俄罗斯海运石油产品限价机制5日正式生效，七国集团和澳大利亚也采取同样限价措施。这是继去年12月对俄罗斯原油实施每桶60美元的价格上限后，西方国家再次对俄石油产品出口采取限价举措。与此同时，欧盟禁止进口俄罗斯石油产品的制裁措施也于5日正式生效。

分析人士认为，西方国家对俄罗斯石油产品限价又禁运，可能会破坏全球油品价格稳定，导致油品贸易流向发生变化。同时，欧盟通胀率近日虽有所回落但仍处高位，制裁反噬影响将使其面临通胀反弹风险。

欧盟再挥限价“大棒”

根据欧盟委员会（欧委会）4日发布的声明，这一限价机制涵盖俄罗斯出口的所有石油产品，对于汽油、柴油、煤油等较贵产品设定每桶100美元的价格上限，对较便宜的石油产品如燃料油、石脑油等设定每桶45美元的价格上限。

欧盟旗帜在比利时布鲁塞尔的欧盟委员会大厦外飘扬。（新华社记者郑焕松 摄）

与去年对俄罗斯原油设置每桶60美元的价格上限一样，如果俄罗斯向第三方国家出售石油产品的价格高于上限水平，采取限价措施的国家将不再提供贸易、保险、金融和运输等方面服务，而西方企业恰恰控制全球大部分海上贸易保险等相关业务。

该限价机制设置55天缓冲期。欧委会表示，将持续监测并定期评估和调整这一价格上限，以确保其有效性和影响力。

欧委会主席冯德莱恩在一份声明中说，已与七国集团一致决定通过价格上限对俄罗斯“进一步施压”。美国财政部长耶伦3日声称，限价措施将“发挥关键作用”。

对于这一措施，俄方回应，将不会向实施限价的国家供应石油和石油产品；限制从俄进口石油和对俄石油设置价格上限等提议，只能导致油价飙升。

去年6月，欧盟决定禁止通过海上运输方式购买俄罗斯汽油、柴油、燃油等石油产品，禁令于同样于5日生效。

美国消费者新闻与商业频道援引分析师的话称，迄今为止，对俄罗斯原油实施的制裁“完全失败”，新的价格上限也可能被证明是“无关紧要的”。

油品价格或承压走高

市场分析人士认为，石油是重要的全球性商品。对俄石油产品实施限价和禁运，短期内会导致国际市场油品、特别是柴油面临供应紧张、价格上涨。

标普全球大宗商品公司欧洲燃油研究主管赫迪·格拉蒂表示，如果俄柴油出口严重受限，欧盟将与其他国家争夺柴油，柴油价格将面临持续上行压力。

近期，美欧汽、柴油价格均有所上涨，部分原因是欧盟在制裁生效前囤货以及市场担心制裁生效后供应可能减少。

同时，欧盟为寻求石油产品替代来源，将绕远从中东、美国等地增加进口，而俄罗斯则将加大对亚洲、非洲和拉丁美洲地区出口，双方都将面临运输成本增加压力，同时导致油品贸易流向发生变化。

俄能源部此前表示，俄方拒绝与以任何形式执行西方限价措施的贸易商合作，西方国家对市场机制的非法干预扰乱世界能源供应，有关国家应共同努力加以修正。

上海石油天然气交易中心油品事业部总监张龙星对记者表示，限价和禁运将导致石油产品发生“贸易流向转换”，也可能导致全球石油供应吃紧、柴油等石油产品价格上涨。同时，美国对欧盟的汽、柴油等成品油出口将呈上升趋势。

欧盟面临通胀反弹风险

对于通胀水平依旧处于高位的欧盟而言，限价和禁运俄罗斯石油产品将抵消其抑制通胀的努力，经济也将面临下行风险。

据此间媒体报道，2022年欧洲从俄罗斯每日进口柴油超70万桶，约占欧洲柴油进口量的一半。欧洲短时间内难以找到俄柴油的替代品，而且从替代市场进口将大幅增加运输成本。

能源等价格飙升是欧洲近一年来通胀居高不下的关键因素，虽然近期通胀有所回落，但生活成本危机依旧持续。这也是欧洲多国连续暴发多行业工会要求提高工资和福利待遇而举行罢工的重要因素。

欧盟统计局初步统计数据显示，欧元区1月通胀率为8.5%，远高于欧洲央行2%的中期目标。

俄罗斯国家能源安全基金会首席分析师伊戈尔·尤什科夫日前接受新华社记者采访时表示，西方对俄罗斯石油采取的制裁措施将降低全球石油市场效率，最终后果将由全球消费者承担。

(责编：苏缨翔、崔越)