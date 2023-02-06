新华社北京2月5日电 综合新华社驻外记者报道：据德国媒体5日报道，德国总理朔尔茨表示已与乌克兰方面达成共识，西方提供的武器只会在乌克兰使用，不会用来攻击俄罗斯领土。

——朔尔茨在德国《星期日图片报》5日发表的采访文章中说，他同乌克兰总统泽连斯基达成共识，西方提供的武器只会在乌克兰使用，不会用来攻击俄罗斯领土。

——俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫4日在社交媒体表示，针对有关威胁，莫斯科可能做出任何形式的反应，这种反应将是迅速、强硬和令人信服的。

——据塔斯社5日报道，俄洛巴耶夫武器公司创始人弗拉季斯拉夫·洛巴耶夫表示，该公司正在扩大产能，拟自2月起将步枪产量翻番，4月起产能将再翻一番。

——俄外交部发言人扎哈罗娃4日批评3日在基辅举行的乌克兰-欧盟峰会。她说，这次会议再次证实，为削弱俄罗斯并服务于以美国为首的北约霸权野心，欧盟继续肆无忌惮地支持乌克兰政权，这完全违背欧盟成立所基于的原则。

——据乌克兰国家通讯社5日报道，乌克兰基础设施部称，1月份乌克兰通过黑海粮食走廊发船77艘，外运粮食约300万吨，比去年12月有所减少。

——俄罗斯国防部4日发布消息说，通过艰难谈判，63名被俘俄方人员已从乌克兰控制区返回俄罗斯境内，俄方未透露释放的乌军人数。据悉，本次换俘是在阿拉伯联合酋长国方面的调解努力下进行的。（参与记者：李东旭、李超、陈汀、安晓萌、华迪）

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