受访专家：全国乘用车市场信息联席会秘书长 崔东树

2月2日，在广西柳州汽车城新能源产业园一家新能源汽车企业里，工人在整车车间给新能源物流汽车安装零部件。

黎寒池摄（人民视觉）

近日，美国彭博社援引中国乘联会数据称，目前，中国乘用车出口已进入世界前三。中国汽车成为中东和拉丁美洲汽车市场的领跑者，并在欧洲市场占据重要位置。中国汽车企业从21世纪初就开始踊跃参加欧洲车展。根据欧盟统计局数据，2021年，中国汽车出口迎来具有分水岭意义的一年，这一年中国对欧盟的出口激增156%，达到43.5万辆。2022年，中国汽车出口在此基础上继续保持增长。

与此同时，中国新能源汽车出口表现尤为亮眼。德国电视一台报道称，中国电动汽车在世界市场上扮演着越来越重要的角色，中国正在赶上并缩小与德国的差距。《日本经济新闻》近日报道称，从进军挪威，到澳大利亚和南美，再到日本，中国电动汽车主要品牌的全球扩张速度不容小觑。

近日，中国汽车工业协会发布“2022年汽车出口情况简析”显示，2022年，汽车企业出口311.1万辆，同比增长54.4%，中国汽车出口交出亮眼成绩单，有效拉动汽车相关产业整体增长。

目前，中国汽车出口呈现全面发力的良好态势。从出口品类来看，客车、卡车、乘用车出口全面增长。数据显示，2022年，中国乘用车出口252.9万辆，同比增长56.7%；商用车出口58.2万辆，同比增长44.9%。其中，新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。从出口区域来看，中国汽车不仅向发展中国家出口表现较强，向一些欧洲发达国家出口也增长迅速，形成海外市场多元化发展态势。据海关总署数据，2022年前11个月，在进口中国汽车前10的国家中，阿联酋、墨西哥市场表现较强，同比分别增长2.7倍和1.6倍。伴随新能源汽车大踏步走出国门，欧洲和北美正成为中国汽车出口的两大增量市场。同时，中国汽车出口单价逐步提高，产品质量不断改善，呈现“质价齐升”特征。伴随中国品牌汽车在三电技术和智能驾驶相关领域逐步建立起竞争优势，中国汽车国际竞争力持续提升。

中国汽车出口得以全面增长，与中国强劲生产能力密切相关。2022年，全球汽车市场受新冠疫情持续影响，尤其是欧洲汽车制造业经受俄乌冲突带来的冲击，海外汽车市场供给能力严重短缺，汽车价格大幅上涨。中国汽车生产能力强，库存高，对海外供给能力充足，为全球汽车市场供给提供重要补充，推动全球汽车市场供需匹配。此外，中国汽车产业使用的芯片供给充足，相关产业链较为完备，受国外“缺芯”势头影响较小，支撑中国汽车生产稳定增长。与此同时，中国汽车出口正经历从低端车型向高端车型转型阶段，外观设计、质量控制、技术以及品牌市场营销等综合能力不断提升，更能满足全球多样化市场需求。

值得一提的是，中国新能源汽车出口增长表现突出，新能源汽车出口增量贡献度高。中国新能源汽车产销量连续多年位居全球第一，进入全面市场化拓展期，出库单价不断提升，区域结构大幅改善。尤其是国产特斯拉出口规模增加，提升中国制造新能源汽车出口的总体产值，以比亚迪、上汽、吉利、长城、奇瑞等国产品牌为代表的新能源汽车在海外市场也日渐受到欢迎，品牌接受度不断提升。

机遇与挑战并存，当前中国汽车出口也面临一些瓶颈和发展困境。最突出的困境体现在，中国外部环境复杂多变，一些国家对中国汽车出口持警惕姿态。目前，中国汽车出口规模已到达较高水平，欧美、日本、韩国的车辆供给正大幅回升，国际汽车供给环境正在改善。与此同时，全球汽车市场面临国际经济下行的压力，疫情过后，消费者公共出行增加，用车需求大幅减少，这给中国汽车出口带来一定压力。

中国汽车出口要实现长足发展，三方面因素非常关键：其一，维持良好的外部关系和相对稳定的国际贸易秩序至关重要，能为中国汽车产业出海提供重要支撑；其二，国际市场的汇率波动对汽车企业盈利能力影响较大，稳定人民币汇率对保持汽车出口平稳发展意义重大；其三，中国汽车企业应加大海外市场的本土化发展，多方合力为汽车出口营造稳定贸易环境。

（本报记者 高 乔采访整理）

(责编：贾文婷、崔越)