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“欢乐春节”为多国奉上中华文化年货

吴  侃
2023年02月06日08:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　融汇中西的新春音乐会、欢乐喜庆的春节巡游、热闹非凡的新春庙会……2023年春节期间，由中国文化和旅游部主办的“欢乐春节”活动在多国举行。这些“文化年货”形式多样、丰富多彩，慰藉了海外游子的思乡之情，也让世界各地的民众“沉浸式”体验热闹的中国春节。

　　华侨华人同庆欢乐春节

　　春节期间，位于阿根廷布宜诺斯艾利斯市的国家公园广场上龙腾狮舞、锣鼓喧天，这里正在举行2023年“欢乐春节”新春庙会。

　　“对于华侨华人而言，春节年俗是深刻的文化印记。”庙会承办方负责人之一、阿根廷妇女儿童联合会会长陈静说，今年的春节庙会更重视中华传统文化元素的呈现，还有很多华裔青少年登台献艺，充分展现阿根廷华侨华人蓬勃奋进的面貌，也把欢庆中国春节的喜悦分享给当地民众。

　　庙会是中国传统民俗文化活动，也是海外华侨华人庆祝春节必不可少的活动。日前，在俄罗斯莫斯科举行的“欢乐春节——中国文化庙会”现场，投壶、套圈儿、猜谜语等各项小游戏吸引了众多嘉宾驻足，中国书法家还在现场挥毫泼墨，书写“福”字和春联。在丰富多彩的文化体验活动中，大家共同欢庆农历兔年春节。

　　在匈牙利布达佩斯，2023年“欢乐春节”匈牙利唐人街新春庙会于当地时间1月28日举行，现场张灯结彩、喜气洋洋，来宾们学习书法国画，剪窗花、猜灯谜、画脸谱、包饺子、品茗赏茶。

　　多彩活动展现文化魅力

　　“观众朋友们，我现在在里斯本东方博物馆……”当地时间1月25日，葡萄牙《葡新报》的记者来到2023年葡萄牙“欢乐春节”活动现场做直播，带领观众在音乐和展览中感受葡萄牙的春节氛围。

　　2023年“欢乐春节”活动在葡萄牙里斯本和波尔图两个城市举办，《葡新报》记者直播了两地的活动。“两场直播活动都在线上引发热烈反响。”葡萄牙《葡新报》的报道指出：“随着华人在葡萄牙影响力与日俱增，春节活动已不再是华人社区内部的自娱自乐，发展为多元文化融合的民间盛会，展现了中华传统文化魅力。”

　　春节期间，各类音乐会架起沟通的桥梁，让海内外共享中华文化之美。当地时间1月7日晚，2023“欢乐春节”《唐诗的回响》音乐会在纽约林肯中心上演；巴黎中国文化中心当地时间1月25日晚举办2023“欢乐春节”系列活动之“弦音雅韵”音乐会；当地时间1月16日晚，2023年“欢乐春节”庆典音乐会在柏林中国文化中心举行，音乐家们带来了一场中西合璧的视听盛宴。

　　各族裔共享年味大餐

　　在加拿大蒙特利尔，第七届欢乐春节庙会当地时间1月28日在唐人街中山公园和文化宫举行，庙会以“振兴华埠迎兔年”为主题。“蒙特利尔欢乐春节庙会始于2017年，已成为中华传统文化展示和交流的一道靓丽的城市文化风景。”蒙特利尔华商会主席张仕根介绍，在当地逾百个华人社团共同支持和参与下，历届庙会已累计吸引300多万人次的游客前来体验中华民俗风情、共享中国春节的喜庆。

　　当地时间1月14日，2023“欢乐春节”大巡游在阿联酋迪拜举行，60余个方阵、20多辆花车从世博会中国馆出发，喜庆前行。华侨华人商会、在阿中资机构和企业、阿联酋当地企业等组成巡游队伍，奉献舞龙、舞狮、秧歌、伞舞等表演，一辆辆花车五彩缤纷、各具巧思。街边的春节集市上，人们在品尝中华美食、体验非遗手作、挑选中国商品。

　　阿联酋华星艺术团团长王鸣凤表示，阿联酋华星艺术团组成了腰鼓队方阵，在春节巡游中英姿飒爽，腰鼓队中的成员年龄最小的10岁，年龄最大的72岁。“‘欢乐春节’大巡游不仅是阿联酋华侨华人的一道年味大餐，也是一场当地民众共同参与的文化盛宴，向阿联酋乃至全世界展示了中华传统文化。”

　　（来源：中新网）

(责编：贾文婷、崔越)

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